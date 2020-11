Mádai Vivien: „Ha jól érzem magam a bőrömben, jobban teljesítek”

A nőknek gyakran több szerepben is helyt kell állniuk párhuzamosan, sűrű, elfoglalt napjaikban pedig fontos a kényelem és a magabiztosság érzete. A Triumph Design For Life okos melltartója, a Fit Smart Mádai Vivien szerint is minden élethelyzetben úgy támogatja a modern nőt, hogy stílusosan pipálhatják ki a képzeletbeli listájukról a napi teendőiket.

A Triumph 1886* óta a női mellek szakértője, és folyamatosan keresi a megoldást arra a fehérneműre, mely tökéletesen illeszkedik viselője mellformájára, méretére és helyt áll minden élethelyzetben. A Fit Smart kialakításában a Triumph korábbi kutatásai és vásárlói igényei mellett fontos szerepet kapott a nők változó és egyre gyorsuló életstílusa is. A kényelmes és stílusos melltartó tökéletes választás reggeltől estig, bármilyen szerepben is kell éppen helytállnia viselőjének. „Imádom a Triumph innovatív ötleteit. A Fit Smart melltartókat próbáltam korábban hosszú repülőúton, hivatalos vacsorán is, de már jógáztam is benne. Egész nap viselhetem, akár éppen otthon pakolászok vagy rohangálok az óvoda és a stúdió között. Szinte el is felejtem, hogy rajtam van, annyira kényelmes” – mesélte Mádai Vivien, aki szerint egy jó melltartóval csak jól indulhat a nap. „Legyen szó anyaságról, a feleség szerepéről vagy éppen műsorvezetésről, ha jól érzem magam a bőrömben, minden téren jobban teljesítek. Ehhez remek alap egyébként egy kényelmes melltartó, hiszen nem kell benne feszengenem.” A vásárlói igények felmérése után kialakított Triumph Fit Smart külsejében és funkciójában is kiszolgálja a modern nőt. A rohamosan változó életstílus mellet minden nőnek jól esik egy biztonságot nyújtó melltartó, ami egyszerre kényelmes és szexi is. A 4D innovatív elasztikus csipke az intelligens belső kosárkiképzéssel párosulva nyújt kellő tartást és megfelelő kényelmet – merevítő nélkül, elasztikus pántjaival pedig hibátlanul igazodik a viselőjéhez. Így a 40 tradicionális kombinációt a Fit Smart összesen 4 modern méretben fedi le. A kollekció már kapható a Triumph üzleteiben. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom! Tovább olvasok

