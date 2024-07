A Bridgerton család sztárja egy bárban dolgozott, mielőtt befutott: ma ő a sorozat egyik legkedveltebb sztárja

„Csak az érdekelt, hogy színházban lehessek. Egyszerűen beleszerettem” – meséli Luke Newton, akinek a szereplési vágya tulajdonképpen a családi öröksége. Édesapja énekelt, és a ’90-es évek elején megnyerte a Stars in Their Eyes elnevezésű brit tehetségkutató műsort. „Ha együtt mozdulunk ki valahova, és felismernek engem, ő magára mutat, és azt mondja, Stars in Their Eyes, emlékszel?” A most 31 éves Luke édesanyja megkapta Brighton legrégebbi színházi társulatának, a The Brighton & Hove Operatic Society elnöki posztját, két nagynénje pedig a londoni West Enden is fellépett. „Azt hiszem, az első előadás, amit láttam, A nyomorultak volt, amiben Fantine-t és Éponine-t alakították. Bár akkoriban nagyon fiatal voltam, azonnal el akartam játszani Gavroche-t” – árulta el a színész, de nem tagadja, az utcagyerek frufruja eléggé zavarta. „Utáltam. Sírva fakadtam volna miatta.” De akármennyire is nem tetszett neki kisfiúként a karakter frizurája, bevállalta volna, mert mindenáron színpadra akart állni.

Italrendelés mellé szerepajánlat jár

A karrierjét a rokonaihoz hasonlóan zenés előadásokkal indította: például képzeld, Luke keltette életre Warnert a Doktor Szöszi színházi adaptációjában. (Tudod, őt alakította Matthew Davis a mára ikonikussá vált vígjátékban.) De amikor úgy érezte, kipipálta ezt a műfajt, és inkább kipróbálná magát a sorozatok, a filmek világában is, egyáltalán nem nyíltak meg előtte egyszerűen és gyorsan Hollywood kapui. „Nehezen tudtam kitörni ebből” – ismeri el Luke, aki ekkoriban bárban dolgozott, mert nem kapott lehetőséget a kitörésre, a bizonyításra. Volt, hogy a legjobb haverja kanapéján aludt az egy hálószobás lakásában, ő mégis örömmel tekint vissza erre az időszakra. „Igazából a kedvenc emlékeim egyikei ezek. Lehet, hogy akkor azt éreztem, mélyponton vagyok, de mai fejjel már úgy látom, csak még erősebbé tette a barátságunkat, amikor együtt néztük a focit és játszottunk a PlayStationnel. Remek volt.” Na persze azért biztos nem bánta, hogy ezután beválogatták A Bridgerton család stábjába, és megkapta a harmadik legidősebb fiú, Colin Bridgerton szerepét. (Fun fact: eredetileg Simon, Hastings hercegének karakterére jelentkezett a castingon, de azt végül Regé-Jean Page zsebelte be magának. Lássuk be, szerencsére!) A jó hírt egyébként éppen akkor közölték Luke-kal, amikor italokat szolgált fel:

„Ha visszagondolok arra a karácsonyra, amikor megjelent az első évad… Olyan, mintha magával sodort volna a forgószél, fel sem tudom fogni, mennyire megváltozott azóta az életem.”

forrás: John Phillips/Getty Images Luke Newton A Bridgerton család második évadjának premierjén.

A karantén vége, a hírnév kezdete

Az igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy amikor berobbant a Netflixre A Bridgerton család első szezonja, még érvényben voltak a koronavírus miatti lezárások, szóval akkoriban Luke is otthon töltötte az idejét a családjával – így csak a második szezon premierje után tapasztalhatta meg igazán a széria sikerét. „Teljesen más élmény volt a kettő” – nyilatkozta. „Akkor kezdtek el ténylegesen megismerni az emberek, amikor az utcára léptem, sajtóeseményekre jártam, reklámoztam a show-t, magazinfotózásokon vettem részt. Talán a Colin-haj az oka. Egyszer éppen felszálltam a vonatra a Waterloo állomásnál, amikor megláttam egy kijelzőt, amelyen A Bridgerton család posztere futott. Küldtem róla egy fotót az anyukámnak, aki azt írta, siessek, szálljak fel gyorsan, mielőtt valaki felismer. Imádom, mennyire különbözött egymástól a két évad bemutatása, és ugyanúgy élveztem azt is, amikor egy takaró alá bújva nézhettem az első szezont a családommal és a barátaimmal.”

forrás: Liam Daniel/Netflix A Bridgerton család 3. évadában végre egymásra talál a rajongók kedvenc párosa, Penelope és Colin.

Hajrá, Polin!

Bár Luke az első két szezonban csak mellékszerepet játszott a sorozatban, a rajongók jól tudták, hogy ez nem lesz mindig így, ugyanis a széria alapjául szolgáló regénysorozat írónője, Julia Quinn mindegyik Bridgerton gyereknek szánt egy saját kötetet – így Colinnak is. És mivel a Netflix rekordsebességgel berendelte a régenskorszakban játszódó show harmadik, illetve negyedik évadát is, Luke-nak nem kellett sokáig aggódnia, vajon belőle is romantikus főhős válhat-e. Sőt, a fanok ANNYIRA imádják Penelope és Colin, azaz Polin kapcsolatát, hogy az alkotók kivételt tettek a kedvükért, és a harmadik, Benedictről szóló könyv helyett először a negyediket, a Mr. Bridgerton csábítása című regényt vitték vászonra. Na és tudod, kit hívott fel Luke, amikor kiderült, hogy Colin története is sorra kerül? Az anyukáját! „Nyilván elképesztően boldog volt.” Luke és a Penelope-t alakító Nicola Coughlan (akivel az életben is közeli barátok) egy éven keresztül azt mondogatták egymásnak, el sem hiszik, hogy valóban megtörténik mindez.

A testvéri szeretet a vásznon túl is erős?

Amint felkerült a Netflixre a második évad, Luke becsekkolt az edzőterembe: „Ha azt mondják, félmeztelen leszel a kamerák előtt, akkor átértékeled a dolgokat.” Köztudott egyébként, hogy A Bridgerton család stábjában intimitáskoordinátor is dolgozik, de azért Luke nem fél bevallani, a túlfűtött jeleneteket nem feltétlenül volt egyszerű leforgatnia, hiába csak néhányan lehettek ott a helyszínen ilyenkor. „Fel voltam rá készülve, de aztán hirtelen eszembe jutott, hogy ezt emberek milliói fogják látni. Tényleg elfogott a pánik.” De volt valaki, aki inspirálta őt a nehéz pillanatokban: ő pedig nem más, mint a bátyját, Anthony Bridgertont megformáló Jonathan Bailey, akire Luke borzasztóan felnéz, tulajdonképpen a rajongójának tartja magát. „Amikor szorongani kezdtem, felvettem vele a kapcsolatot: mindig volt néhány igazán jó tanácsa számomra.”

Barátokból (lassan) szerelmesek

Mondjuk, arra azért továbbra is kíváncsiak vagyunk, mi történt, amikor a harmadik évadot megnézte a szülei társaságában, mert az első szezonnál folyton elhagyta a szobát az igencsak FORRÓ szexjelenetek alatt. Penelope és Colin kapcsolatában amúgy pont azt szereti, hogy igazi slow burn románcról van szó, tehát a szerelmük és vonzalmuk nem szikraként robbant be, hanem hosszú éveken át fejlődött. „Élvezem, hogy ezt játszhatjuk el.” Luke amúgy a valóságban nagyon hasonlít Colinra, ő is kicsit félénk és visszahúzódó, továbbá a karakteréhez hűen imád enni: „Azt kértem a stábtól, hogyha vacsorajelenet van, illetve olyan részt forgatunk, ahol teázunk, akkor, amennyiben lehet, tegyenek mindig elém egy tányérral valamiből.” Örült azért a kihívásoknak is, amik elé a szerepe állította: nem bánja, hogy meg kellett tanulnia táncolni vagy lovagolni, és szívesen bújt Colin kosztümjeibe is. „A második évadot London belvárosában vettük fel, és néha a Colin-hajban maradtam forgatás után is. Akárhová mentem, azt mondták, úgy nézek ki, mint egy színész!”



Kitörni a korlátok közül

A forgatókönyvekkel viszont nem volt egyszerű dolga: Luke ugyanis diszlexiás, és ADHD-val diagnosztizálták. Fiatalabb korában sokáig azt hitte, emiatt nem is válhat belőle majd színész. A Bridgerton család története viszont annyira magával ragadta, hogy ezáltal könnyebben haladt az olvasással: azonban egyszerre mindig csak az aktuális, soron következő Julia Quinn-kötetet veszi kézbe az évadok előtt. Szóval a rajongók határozottan előbb ismerték meg Penelope és Colin sztoriját, mint ő! „Bár úgy gondolom, mindig a forgatókönyvet kell alapul venni, azért nem árt elolvasni a könyveket sem, hogy jobban megismerhessük ezt a világot.” Ugyan a tanulási nehézségeket a „legrosszabb rémálmának” tartja, eszében sincs emiatt feladnia a karrierjét.

„Szeretnék különböző karaktereket felfedezni. Úgy akarok visszatekinteni a pályafutásomra 20 év múlva, hogy elképesztő kontrasztok legyenek az általam játszott szerepek között.”

Luke legnagyobb álma az, hogy ne „csak” Colin idősebb verzióit kelthesse életre, akármennyire is hálás ezért a sorozatért. És azért a színpadnak sem fordított hátat örökre: „Azt tartom a legizgalmasabbnak a színházban, hogy kapcsolatba léphetek a közönséggel, mert az elmúlt években legfőképpen csak kommenteket és üzeneteket láttam a neten.”

Nos, Luke, ne aggódj, mi bárhol és akármilyen szerepben boldogan, kérés nélkül meg nézünk téged!

