Luke Evans elárulta, mivel töltötte legszívesebben az idejét a budapesti forgatások szünetében

A szépség és a szörnyeteg című film Gastonja hosszú hónapokat töltött Budapesten, amikor a Netflix The Alienist című sorozatát forgatta Dakota Fanning és Daniel Brühl társaságában. akkoriban egy percig sem csinált titkot abból, hogy éppen merre felé lehet vele összefutni a városban, gyakori vendég volt a Kioskban, a Brody House-ban, valamint a Gellért-hegyen is gyakorta el lehetett csípni egy szelfire. Kétségünk sem volt afelől, hogy jól érzi magát Magyarországon, most pedig hangot is adott mindennek.

Budapest az egyik kedvenc városom, hadd vezesselek körbe benneteket!

Kezdi a színész a minap nyilvánosságra kerülő videóban a mondanivalóját, ahol többek között azt is elárulja, hogy imádja a termálfürdőinket, a magyar gasztronómiát, valamint, hogy a Szabadság híd és a Gellért-hegy igazi nagy kedvencei lettek a nálunk töltött idő alatt. Bizony, ezeket mind-mind felfedezte magának, sőt, az igazán szerencsések a tavalyi Sziget fesztiválon is összefuthattak vele, amikor kilátogatott egy kicsit bulizni.

A színész amúgy köszöni szépen, jól van. Szerencsére van munkája bőven, sőt nemrég derült ki, hogy érkezik A szépség és a szörnyeteg előzményfilmje, amiben ha minden igaz, őt is látni fogjuk, nem mellesleg pedig hatalmas boldogságban él szerelmével.

