Luke Evans romantikus szavak kíséretében mutatta meg a pasiját

korábban Budapesten is eltöltött pár hónapot, amikor a Netflix Alienist című sorozatát forgatták, akinek pedig volt alkalma vele találkozni, az hamar észrevehette, hogy a színész nagyon nyitott és közvetlen. A szépség és a szörnyeteg című filmek sztárja sosem csinált titkot abból, hogy a saját neméhez vonzódik, ugyanakkor közösségi média felületeit nem árasztotta el kapcsolati státuszának megfelelő posztokkal. Most azonban a pride hónap apropóján néhány kedves szó kíséretében osztott meg egy közös fotót szerelmével:

Mindig próbálj meg önmagad legjobb és leghitelesebb változata lenni. Mosolyogj, lélegezz mélyen és légy büszke! #pride #pridemonth #chooselove #lovewins 🖤 @rafaolarra



Nem sokkal később pedig kedvese, Rafa Olarra is megosztott egy képet ahogy ő fogalmaz „a másik feléről”.

Bár a pár már egy ideje együtt van, csak ritkán osztanak meg közös képeket. Minden bizonnyal azontúl, hogy nem szeretnék a nagy nyilvánosság orrára kötni szerelmük minden egyes mozzanatát, az is közrejátszik, hogy mindketten rengeteget dolgoznak. Rafa art direktorként tevékenykedik, míg Luke jelenleg a The Pembrokeshire Murders című minisorozatot forgatja, valamint a napokban érkezett a hír, hogy csatlakozik a Nine Perfect Strangers stábjához is.

