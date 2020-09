Imádod a Lucifer sorozatot? Akkor nem leszel túl boldog, ha meglátod, hány részes lesz az utolsó évad

Már egy ideje tudjuk, hogy a Lucifer című sorozat a végéhez közeledik, és bár voltak olyan hírek, miszerint egész egyszerűen csak elkaszálják a sorozatot (különösebben megtervezett lezárás nélkül), szerencsére egy hatodik évadra még meghosszabbították a színészek szerződését. Így noha szomorúan veszünk búcsút a sorozattól, legalább megfelelő befejezést kaphatnak a karakterek.

Azonban míg az előző évad 16 részt számlált, addig sajnos a legutolsó évad kapcsán nem leszünk ilyen szerencsések. Tegnap kiderült, hogy a Lucifer mindössze 10 epizód erejéig tér vissza, utána pedig már biztosan nem lesz folytatás.

A nézők persze egy kicsit még most is reménykednek, hiszen nem ez az első alkalom, hogy búcsút kell venniük a sorozattól. A harmadik évad alatt ugyanis a FOX csatorna már elkaszálta egyszer a Lucifert, ám akkor a Netflix a sorozat megmentésére sietett. Most viszont ők sem terveznek már folytatást, azt pedig nem indokolták még meg, hogy miért döntöttek így.

Néha megesik, hogy egy sorozat befejezése nincs előre megtervezve, vagy egészen mást találnak ki a készítők a végéhez érve.

