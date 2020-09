Egy neves magyar divatcég felfigyelt Liptai Claudia lányára

Szinte mintha tegnap lett volna, hogy megszületett lánya, Panka, most pedig már 14 éves, szinte kész felnőtt nő, és olyan gyönyörű, hogy felfigyeltek rá modellként is. Egy ismert hazai divatmárka kérte fel, hogy modellt álljon, ráadásul nem is akármilyen szerepben. A cég a világhírű művész, Frida Kahlo előtt tiszteleg néhány új ruhadarabjával, ehhez pedig Pankát is a híres festőnőnek öltöztették be és sminkelték ki.

Claudia nagylánya fantasztikusan néz ki a kampányfotón, az anyukája pedig hihetetlenül büszke rá, és persze azért félti a modellszakmától és annak felnőttes velejáróitól, de támogatja a karrierjében.

Nézd, milyen gyönyörű lány lett Panka!

