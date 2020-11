Lily James már nem bújkál, ám azt pletykálják, hogy egy másik nős kollégája fejét is elcsavarta

A bájos arcú Lily James nagyon keresi az igazit mostanában...Nyáron még Amerika Kapitánnyal, vagyis Chris Evans színésszel randizott, pont miután vége lett 5 éves kapcsolatának egy kollégájával. Chris után pár hete a nagyon is nős, nála sokkal idősebb sztárral, Dominic West színésszel kapták lencsevégre Olaszországban, ahol csókolóztak, kézenfogva andalogtak...

Amerika Kapitány már a múlté? Egy nős színésszel kapták lencsevégre Lily James-t Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A románc nem tarthatott sokáig, mert a képek napvilágra kerülése után a csalfa férj rögtön hazautazott feleségéhez, négy gyermeke anyjához, akivel egy "szerelmes" képpel jelentették be, hogy minden rendben van köztük. Lily azonban nem volt ennyire közlékeny: még egy fontos tévés szereplést is lemondott, csak hogy ne kelljen kínos kérdésekre válaszolgatnia.

Lily James inkább lemondta tévés szereplését, miután rajtakapták nős kollégájával Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most azonban elege lett a bújkálásból: a minap egy másik kollágájával, akivel elvileg tényleg csak barátok - a Mamma Mia!-ból is ismert Dominic Cooperrel ebédelt Londonban. Kettejük között állítólag nincs semmi, hosszú évek óta jóban vannak - persze ebből is bármi lehet még.

Az azonban biztos, hogy nemrég egy másik nős kollégával is összehozták Lilyt: ő és A közösségi háló vagy az UNCLE Embere című film szívtiprója, Armie Hammer állítólag nagyon összemelegedtek közös filmjük, a Rebecca forgatásán - a kémia olyannyira megvolt köztük, hogy a forgatáson pletykáltak is róluk. A vége az lett, hogy a nyáron Armie Hammer szakított feleségével...

Talán ez is csak véletlen egybeesés, de nagyon úgy fest, Lily James vonzódik a nős pasikhoz...

Galéria / 5 kép A válás öt leggyakoribb oka egy hollywoodi ügyvéd szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria