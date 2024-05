Ezekben az ételekben található a legtöbb lignán: valódi rákellenes csodaszer

A rák a világ egyik legrettegettebb és legtöbb áldozattal járó betegsége, a legnagyobb tragédia pedig az, hogy a betegek száma folyamatosan nő. A WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészségtelen, mozgásszegény életmód jelentősen megnöveli ezen betegségek kockázatát. Azonban van egy jó hírünk, ugyanis a zöldségekben, magvakban, gyümölcsökben található lignánok hatásosan csökkentik a tumorokat, és a rákmegelőzésben is kiemelkedő szerepük van. Mutatjuk is, mely ételekben találhatóak meg!

A magas lignántartalmú ételek fogyasztása többek között rákellenes hatású is, ezentúl képes csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ennek tekintetében nagyon ajánlott minél több növényi eredetű élelmiszert beépíteni az étrendünkbe. A lignánok egyébként olyan antioxidáns hatású vegyületek, amelyek elősegítik az ösztrogén termelődését, és szabályozzák a hormonháztartást. Különlegességük, hogy a kutatások szerint képesek gátolni a rákos sejtek szaporodását, hiszen a lignánok tulajdonképpen a növényekben található erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező fitoösztrogének. Fontos tudni, hogy ezek az egyik legfontosabb védelmi tényezőnek számítanak a rák ellen, ugyanis elfogyasztásukat követően a szervezetünk enterolaktonná alakítja át, ami a legerősebb antioxidáns és gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló vegyület. Enyhe ösztrogén típusú aktivitásuk révén csökkentik a hormonális eredetű rákfajták – mint mellrák, petefészekrák, méhrák, prosztatarák – kialakulásának kockázatát. forrás: silviarita/Pixabay A növények alapvetően saját maguk védelmére termelik a lignánokat, de az emberi testre is pozitív hatással vannak. Ezentúl a lignán vegyületei képesek csökkenteni a hormonhiány okozta hőhullámokat, és a csontritkulás ellen is felveszik a harcot. Továbbá az érfalak egészségéhez is hozzájárulnak, mivel hatással van a szervezet koleszterinszintjére, és gátolják az érelmeszesedést, a koszorúerek szűkületét. Ezáltal pedig csökkentik a szívinfarktus kialakulásának esélyét is. Nem véletlen, hogy a lignán tartalmú élelmiszerek fogyasztását fokozottan ajánlják. Az alábbiakban pedig olyan élelmiszereket gyűjtöttünk össze, melyeknek magas a lignán tartalma! Galéria / 7 kép Ezekben az ételekben található a legtöbb lignán: valódi rákellenes csodaszer

