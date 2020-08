Liam Payne, a One Direction egykori énekese házasodik: nem sajnálta a pénzt jegygyűrűre

Liam Payne, a One Direction egykori tagja nagyon szerelmes, és nem is vesztegeti az idejét! A fiatal énekes 2015 és 2018 között élt párkapcsolatban Cheryllel, akivel egy közös kisfiuk is született, azonban eltérő életvitelük és a nagy korkülönbség miatt végül szakítottak. Ezt követően pedig Liam nem sokáig maradt egyedül.

Egyik régi ismerősével, Maya Henryvel (akit még egy One Direction rajongói rendezvényen ismert meg 2015-ben) ugyanis hamar egymásra találtak, és még a szakítás évében össze is jöttek. Azonban míg Liam Payne és Cheryl kapcsolatáról gyakran láthattunk fotókat, és interjúkban is szívesen beszéltek egymásról, addig Maya esetében már sokkal titokzatosabb volt a zenész. A rajongók nem is igazán tudták, mi van közöttük, és nyilvánosan sem lehetett őket túl gyakran látni, ezért elég gyakran röppentek fel pletykák arról, hogy a Liam épp kivel randizgat. Azért Maya időnként meglepte követőit egy-egy romantikus fotóval:

Most pedig kiderült, hogy minden a legnagyobb rendben van, sőt! Liam Payne eljegyezte 6 évvel fiatalabb barátnőjét, aki ismerősök elmondása szerint lelkesen mutogatta körbe eljegyzési gyűrűjét; ami nem mellesleg 3 millió fontba került.

Íme pár fotó a sztárpárról, amint az eljegyzésüket megünneplő vacsoráról hazaindulnak.

