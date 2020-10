Nagy dobásra készül Leonardo DiCaprio – néhány szupersztárral karöltve

A színész talán Hollywood legértékesebb sztárja, aki akárkivel már nem hajlandó egy lapra írni a nevét. A produkcióban , Timothee Chalamet és Jennifer Lawrence lesznek a kollégái. Az alkotást pedig Adam McKay rendezi. De, hogy még érdekesebbé tegyük a filmet Leo nagyon jó barátja Jonah Hill, illetve Himesh Patel kapja a főszerepeket, mellettük pedig feltűnik még Ariana Grande, Kid Cudi és Matthew Perry is. Tehát igazi sztárdömpingre számíthatunk.

A vígjáték története két tudósról fog szólni, akik felfedezik, hogy egy meteor hat hónap múlva éri el a Földet. Ezután médiakörútra indulnak, hogy figyelmeztessék a világot, de senki sem hisz nekik.

A hírek szerint Leo először nem volt benne biztos, hogy elvállalja-e a szerepet, mivel jelenleg Martin Scorsese Killers of the Flower Moon című alkotásán dolgozik, de a színészgárda és a rendező kedvéért végül még is beadta a derekát. A forgatás kezdetéről és a tervezett premierről sem mondtak biztosan, de a fent említett nevek miatt érdemes lesz várni rá.

