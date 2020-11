De néhány emberrel kivételt tett, akikkel szerencsére hosszú évek óta nagyob jó barátságot ápol. Közéjük tartozik Jonah Hill,Tobey Maguire, valamint Emile Hirsch is. Bár sokaknak biztos nem ugrik be elsőre a színész neve, számtalan nagyszerű alkotásban mutatta már meg tehetségét. Többek között a Volt egyszer egy Hollywood című filmben is, amelynek egyik főszereplője híres barátja, Leo volt. Bár az Oscar-díjas sztárt nehezen tudják lekapni a lesifotósok, pár napja sikerült néhány képet készíteni róla és Hirschről, amint épp a hűs tengerbe vetik magukat Malibu partjainál.

A baráti találkozójukhoz később néhány közeli családtagjuk és több barátjuk is csatlakozott. A színészt mostanában nem igazán lehetett látni, ugyanis filmes projektjei mellett környezetvédelmi feladataira koncentrál és folyamatosan olyan újításokba igyekszik fektetni, amelyek megoldást nyújthatnak a klímaváltozás okozta problémákra és a járvány megfékezésére.

DiCaprio egyébként legújabb filmjében olyan sztárokkal lesz látható, mint Meryl Streep, Timothee Chalamet és Jennifer Lawrence.

