Lenny Kravitz olyan dolgot árult el Jason Momoa-val való kapcsolatáról, amit még soha

Valljuk be: kevés olyan ex pár van a világon, akik a szakítás után is jóban tudnak maradni, nemhogy még egymás párjaival is barátságot ápoljanak…

Ez azonban Lenny Kravitz-nek és Lisa Bonet-nek sikerült. Nem is akárhogyan, hiszen majdnem 30 éve elváltak, de egymás iránti szeretetük megmaradt, sőt mi több, legjobb barátai egymásnak. Sokszor faggatták őket arról, mitől működik ilyen jól a kapcsolatuk, illetve hogyan lettek barátok a színésznő férjével, Jason Momoa-val, amelyre most egy nemrég készült interjúban végre választ adott a zenész, ami sokak szemébe könnyeket csalt. Az emberek nem bírják felfogni, hogy Jason és én tényleg ennyire jóban vagyunk, ahogy Zoe édesanyjával is. Ez azért van, mert ezt szeretnénk. Ez a szeretet, nem igaz? Úgy értem egy szakítás után kell időt hagyni, hogy elmúljanak az indulatok és a fájdalom. De Jason és én, abban a pillanatban amikor először találkoztunk az volt az első gondolatunk, hogy: Ó, igen. Szeretem ezt a csávót. forrás: gettyimages/Alexandra Wyman Ennek már 15 éve és állításuk szerint remekül működik az ő különleges mozaikcsaládjuk. Zoe második apjaként tekint a 41 éves Momoa-ra, aki szintén sajátjaként szereti a lányt, míg Kravitz a legjobb barátai egyike lett. Lisa és Jason több mint 10 év után kötötték össze hivatalosan az életüket és két közös gyermekük született: Lola és és Nakoa, akikért az énekes is odáig van. Ha kíváncsi vagy Hollywood legbotrányosabb szakításaira, akkor kattints a galériára!