Tavasszal érkezett a hír, hogy a Gossip Girl egykori főszereplője és Narancsvidék egykori sztárja, újra szülői örömök elé néznek. Noha nem ők jelentették be a nagy hírt, hanem néhány beszédes fotó buktatta le őket, a rajongók gyakorlatilag onnantól kezdve árgus szemekkel követték a párt. Most pedig kiderült, hogy megszületett második gyermekük, amit az édesapa jelentett be, ennek azonban nagyon különleges módját választotta, ugyanis a Twichen állt elő a hírrel:

Új gyerekem van! Mióta utoljára játszottam, született egy fiam. Igazi álomgyerek.

Tehát kisfiúval bővült a család! Ezt már a videójáték közvetítéssel foglalkozó oldalon válaszolta, miután valaki feltette neki a nagy kérdést. Sajnos többet nem tudtunk meg az új családtagról és bizony a sztárpárt ismerve fotót sem mostanság fogunk látni a kicsiről. A párnak van már egy lánya, a 4 éves Arlo Day.

Sok boldogságot kívánunk!

Galéria / 9 kép Sztárgyerekek, akik megnyerték a genetikai lottót Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria