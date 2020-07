Legyen a harisnyád a pont az i-re

Volt idő, amikor a stílusikonok szemlélete merevebb volt: minden darab, ami kényelmes, vagy funkcionális “divat ellenesnek” számított. Szerencsére az idők (és a trendek) változnak, hogy helyet kapjanak olyan stílusos darabok is, melyek praktikusak és könnyen hordhatóak. Természetesen fontos, hogy ezek a darabok is lenyűgözőek és különlegesek legyenek.

Az események drámai fordulata, hogy a harisnyák visszatértek a reflektorfénybe! Ez volt az egyik legjelentősebb kifejezése a divatnak az elmúlt néhány évben. A Calzedonia jól tudja, hogy a legújabb kollekcióival újra divatba hozta a harisnyákat, ezzel biztosítva, hogy ez az ikonikus ruhadarab vezető szerepet töltsön be a divatvilágban.

A harisnya több, mint egy egyszerű kiegészítő, a Calzedonia FW 2020 kollekciójának darabjai egytől-egyik különlegesek. A harisnya meghatározó eleme és alkotórésze a megjelenésnek. Egy outfit stílusát mindig a hozzá választott harisnya határozza meg, összhangot hoz létre a többi ruhadarabbal. A Calzedonia FW 2020-as kollekcióját a különleges, csábító és kreatív motívumok jellemzik, valódi alapdaraboknak ad életet. A kollekció főszereplője a csipke, amely időtlen és értékes anyag. A csipkét necc anyaggal és virágokkal kombinálták, ez az áttetsző effekt nagyon nőiessé teszi ezeket a darabokat. Az igazi meglepetés, melyet az idei évben bemutat a Calzedonia: az egészalakos nyolcvanas éveket idéző fekete csipke jumpsuit, mely az összes divatfüggő csodálatát elnyeri. Egy másik izgamas darab a necc anyagon megjelenő zebra mintás harisnya áttetsző hatással, mely meghatározó eleme lesz outfitednek.

Klasszikus és kifinomult vonalon is kínál harisnyanadrágokat a Calzedonia, ilyen például a 3D hatású bársony mintás “szeretlek” szó különböző nyelveken írt variációival díszített darab. Az elmúlt néhány szezon egyik best seller terméke a harisnya melyen hátul fekete csík fut végig. Idén több új dizájn is debütál csillogó hatással. Az egyik ilyen modell, a mikro necc anyagból készült csillogó hatású harisnya, a másik egy áttetsző harisnya csillogó mikro kristályokkal a hátoldalán, ezek a darabok minden megjelenést egyedivé tesznek.

A Calzedonia FW2020-as kollekciójából továbbra sem hiányozhatnak a minták és az optikai effektusok: a méhsejt minta, a rombuszminta és a felejthetetlen sűrű szövésű zebramintás harisnya.

Végezetül bemutatunk két darabot, melyek biztosan “wow” hatást váltanak ki mindenkiből és tökéletesek a vonzó és magabiztos megjelenéshez. A lélegző bőr leggingsek és a skinny fit nadrágok lenyűgöző bőrhatással tökéletesek egy stílusos “végzet asszonya” megjelenés eléréséhez. A tüll anyagból készült leggings, aranyló damaszkuszi rózsa mintával pedig fényűző megjelenést kölcsönöz viselőjének.

Végül, de nem utolsósorban, az őszi-téli kollekcióban szerepet kapnak a zoknik is, melyek az utcai stílust és az aktuális trendeket ötvözik. Ez a kiegészítő egy valóságos ikon, amely az igazi városi megjelenést különlegessé teszi.