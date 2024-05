Toplista: Ők minden idők legtúrértékeltebb színészeknek az emberek szerint

Hollywood csillogó galaxisában, ahol sztárok születnek és akár tűnnek el rövid idő alatt a feledés homályában, egy egészen érdekes figyelem, és túlzóan hangos zsivaj veszi körül azokat a színészeket, akik talán egy kicsit jobban élvezik a rivaldafényt annál, mint amennyit tehetségük indokolna.

Meglehet, hogy egy-egy filmjük körül hatalmas a hírverés, és ettől a rivaldafénytől könnyen képesek a rajongók is elfogultan gondolkodni, észre sem véve azt, hogy kedvencük ismertsége és teljesítménye között sok esetben egész komoly szakadék van. Egyesek szüleik által, azaz nepo baby-ként váltak ismertté mozgóképes körökben, míg mások kitartó munkával végig is járták a ranglétra összes fokát (az már más kérdés, hogy milyen minőségben), és olyan is akad, aki a zenei körökből nyargalt át a filmgyártás mezsgyéjére. A listánkon helyet foglaló színészek közül bár nem mindegyik kapott Arany Málna-díjat, ettől függetlenül a közönség többük esetében úgy érzi, hogy sokkal nagyobb a felhajtás körülöttük, mint amennyit szakmai teljesítményükkel és játékukkal ténylegesen is megérdemelnek - és ezzel a túlzásba vitt ajnározással ellopják a figyelmet olyan tehetségektől, akik sokkal méltóbbak lennének arra, hogy kis túlzással is, de a csapból is ők folyjanak.

Hogy pontosan kik minden idők legtúrértékelt színészei? A Ranker olvasóinak több tízezer szavazata alapján össze is állt az a bizonyos top 10-es lista!

Galéria / 10 kép Top10: Jelenleg őket tartják a legtúlértékeltebb színészeknek Hollywoodban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több listát olvsnál? Következzen 10 film, amiről a Ranker közönsége úgy véli, hogy az unalmas kategóriába esik!

Galéria / 10 kép 10 film, ami a nézők szerint unalmas Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.