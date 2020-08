Melyik a két legolcsóbb házi készítésű növényi tej?

Miután kiderült, hogy lekvárt is tudok főzni, már tényleg semmi sem lehetetlen a számomra. :D Így az sem, hogy növényi tejet ne a boltban vegyek, hanem itthon, én magam készítsem el. Garantáltan egészségesebb, hiszen semmi E betűs nincs benne, a rengeteg cukorról nem is beszélve, és nem mellesleg sokkal-sokkal olcsóbb, mint a bolti verziója. Igaz, több idő elkészíteni, hiszen 2-3 naponta van vele egy nagyjából 10 perces procedúra, de ennyi még nekem is belefér munka és két gyerek mellett. Ráadásul meg is éri, hiszen tényleg sok kávét iszom, még annál is több tejjel, így havi szinten úgy 10-15.000 Ft-ot biztos spórolok ezzel.

Persze, nagyon szeretem a mandula- és/vagy a kesudiótejet is, ám azért az költségesebb. Mostanában a zabtejre és a rizstejre kattantam rá, aminek litere gyakorlatilag olyan száz forintból kijön, ami a bolti 8-900 forintos árhoz képest sokkal jobb.

De hogyan készítem és mik kellenek hozzá? Részletesen leírom!

Íme a házi készítésű növényi tejek közül a 2 legolcsóbb!

Ha otthon, magunk szeretnénk növényi tejet készíteni, akkor - amennyiben nincs még ilyen dolog a konyhánkban, úgy két dologba kell beruházni:

egy turmixgépbe (én jó pár éve ilyet vettem, 10.000 Ft alatt volt és még mindig hibátlanul működik), és

egy szűrőzsákba, ami olyan 1300-1700 Ft körül forog (nekem valami ehhez hasonló van).

ZABTEJ - kb. 35 Ft/ liter

Számtalan elkészítési módja van a zabtejnek, én most azt írom le, ami nekem bevált - egyrészt ennek az íze jön be a legjobban, másrészt ez van kész a legrövidebb időn belül:

1 liter tejhez fél órára beáztatok vízbe 70 gramm zabpelyhet (ennek fél kilóját én a Spárban 230 forint körül veszem). Van, aki több zabpehellyel szereti, nekem ennyi elég hozzá. Ha letelt a fél óra, a felesleges vizet leszűröm, majd a zabpelyhet összeturmixolom 1 liter vízzel. Én pici mézet és vanília aromát is teszek bele, de aki szeretné diétásabban, az elhagyhatja - ízlés kérdése. Ebben az esetben lehet, hogy felugrik a házi zabtej ára 50-60 Ft/literre is. :) De szerintem még az is naggyon jó! Alapos átturmixolás után jöhet a szűrőzsák, amin át kell szűrni a tejet és már kész is van.

