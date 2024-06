Itt a hivatalos lista: 10 szabadvízi strand itthon, ahol a legjobb minőségű a víz

Mindössze négy éve annak, hogy Juhász Márton, azaz Dzsúdló kiadta első albumát Fotofóbia címmel, de már többször is megtöltötte a Budapest Parkot, aztán az Arénát is, most pedig az AR technológia segítségével mutatta be új dalát, aminek fontos üzenete van. A Fonogram-díjas előadóval beszélgettünk.