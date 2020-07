A fehérjék 20 különféle aminosavból épülnek fel. Ezekből 9 az úgynevezett esszenciális aminosav, amiket a tested nem tud magától előállítani, így ezeket mindenképpen étellel kell bevinned. A köztudatban még ma is erősen él a tévhit, miszerint a növényi alapú fehérjék nem teljes értékűek, mivel nem tartalmazzák egyszerre mind a kilenc esszenciális aminosavat – ez az elképzelés viszont nem teljesen igaz. A valóság az, hogy egyrészt igenis léteznek olyan növények, amik mind a 9-et egyszerre tartalmazzál, másrészt azt is fontos tudni, hogy ameddig étrended tartalmaz különböző teljes értékű gabonákat, gyümölcsöket, zöldségeket és hüvelyeseket, addig szervezeted tökéletesen hozzá tud jutni az összes létfontosságú aminosavhoz. Sőt! A tested úgynevezett késői komplettálásra is képes, tehát nem is szükséges minden étkezés alkalmával teljes értékű fehérjét fogyasztani, ha kell a szervezet saját tartalékaiból is képes ilyen aminosavhoz hozzájutni.

Mennyi fehérje van az állati élelmiszerekben?

Azt persze senki nem akarja elvitatni, hogy az állati eredetű élelmiszerek nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét. Míg 100 gramm csirkehúsnak 23 gramm, ugyanennyi marhahúsnak 19, a sertésnek 21 gramm a fehérjetartalma. Egy darab főtt tojásban nagyjából 6 gramm fehérje van, egy deciliter átlagos, zsírszegény tehéntej fehérje tartalma pedig 3 gramm.

És akkor lássuk, mit is tudnak a növények…

forrás: Getty Images

Quinoa

A quinoa az egyik legjobb növényi fehérjeforrás, mivel mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, amit a szervezet nem tud saját maga előállítani. Ezek közül kiemelkedően nagy mennyiségben tartalmaz lizint, metionint és treonint. 100 gramm quinoa 14 gramm fehérjét tartalmaz.

Szója

A quinoa mellett a szója is tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, ráadásul 100 gramm szójababban 37 grammnyi fehérje van, amivel rögtön maga mögé is utasította az állati eredetű élelmiszereket. Azt is fontos tudni, hogy a szója kitűnő B-vitamin forrás, magas a kálium-, a magnéziumtartalma.

Csicseriborsó

A csicseriborsó élelmi rostokban gazdag, lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz ezért nem dobja meg a vércukorszintet sem – tehát sokáig eltelít és ellát energiával. És persze az sem mellékes, hogy 100 grammban 19 gramm fehérje található.