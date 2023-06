Valljuk be, a legtöbbünkkel előfordult már az életünk során, hogy odáig voltunk egy sztárért... Minden létező videót újra és újra megnéztünk róla, rongyosra hallgattuk a dalait, ha pedig színész, akkor minden filmjét milliószor láttuk már, azért, hogy kicsit közelebb érezzük magunkhoz.



A következő történet pedig talán minden rajongó álma is lehetne, ám a dolgok nem éppen úgy alakultak, ahogy azt elsőre gondolnánk... De mesélje el ő – akit a továbbiakban hívjunk Amandának -, hogy mi is történt vele pontosan!

„Tiniként több színészért és énekesért odáig voltam, és már akkor tudtam, hogy én ilyen típus vagyok, szeretek rajongani, szeretem magamat egy álomvilágba ringatni, ahol minden, de legfőképpen az imádott sztárom tökéletes. Ezt a tulajdonságomat felnőtt koromra se tudtam levetkőzni, a rajongásom tehát tovább folytatódott, azt leszámítva, hogy most már csak egy valaki érdekelt. Ez az egyértelműen A-listás sztárénekes – nevezzük innentől kezdve Jake-nek - több millió lány kedvence, és sokáig úgy gondoltam, hogy ő a tökéletes férfi. A dalai arra utalnak, hogy érzékeny és mélyérzésű, ráadásul az összes létező interjúját megnéztem vagy elolvastam, amiből az is kiderül, hogy ugyanolyan értékekkel rendelkezünk, hasonló a humorunk, és összességében ő tényleg egy olyas valaki, aki mindenkit felülmúl, és akivel biztos, hogy azonnal megtalálnánk a közös hangot” – kezdte a történetét Amanda, majd így folytatta:



„Az ember valamiért azt gondolja, hogy ha sok interjút látott már a kedvenc sztárjával, akkor ismeri, mert hát az biztosan a valódi énje, nem tud folyamatosan színészkedni, igaz? Erről persze ma már teljesen máshogy gondolkozom, de bele is kezdek a sztoriba, ami megváltoztatta az életemet. Két évvel ezelőtt úgy döntöttünk a barátnőimmel, hogy elmegyünk a kedvenc sztárom nagykoncertjére, aki pont a városunkban lépett fel. Órákig készülődtem, mintha randira mentem volna, mert az igazat megvallva így is éreztem magam. Nem gondoltam, hogy találkozni fogunk, de azt akartam, hogy ha valami csodával határos módon meglát engem, akkor szépnek találjon... Meg is érkeztünk a koncertre, jóval a kezdés előtt, ezért be is tudtuk verekedni magunkat az első sorba, pont a színpad elé, amit el sem akartam hinni. A koncert elkezdődött, és lássatok csodát, a kedvenc sztárom már az egyik első számnál kiszúrt engem. Persze jó sok ideig azt gondoltam, hogy beképzelem a dolgot, és igazából egyszer sem rám nézett vagy mosolygott, hiszen miért is érdekelném őt pont én? A barátnőm viszont egyre jobban győzködött, hogy Jake bizony engem nézeget, ezért rávett, hogy kicsivel a koncert vége előtt menjünk oda a színpad széléhez az egyik biztonsági őrhöz, és próbáljunk átadni egy üzenetet Jake-nek. Egy papírra ráírtam, hogy ha nincs programja a koncert utánra, szívesen meginvitáljuk egy italra, és úgy írtam alá, hogy a lány, akivel az egész koncert alatt szemeztél. Odaírtam a telefonszámomat és az Insta-fiókom nevét is, a biztonsági őr pedig bár vonakodva, de megígérte, hogy átadja az üzenetet Jake-nek a koncert végén. Mi már épp arra készültünk, hogy hazamegyünk, mert semmi nem történt, még nevettünk is, hogy ezt mégis hogyan is gondolhattuk komolyan, amikor Instán kaptam egy üzenetet, méghozzá Jake-től!!!” – mesélte izgatottan Amanda, majd így folytatta a történetet:

„Arra kért minket, hogy a szállodájában találkozzunk, én pedig nem tudtam, hogy ez most álom-e vagy valóság... Odamentünk, beengedtek minket, és a következő pillanatban már Jake-kel és a barátaival iszogattunk a hotel egyik rezidenciájában. Persze nem olyan volt, mint az interjúkban, annál sokkal komorabb és érzéketlenebb, amit annak tudtam be, hogy biztos nagyon fáradt. Végül, miután mindenki elment, én ott maradtam vele, és megtörtént, amire évek óta vártam; lefeküdtünk. Félreértés ne essék, nem szoktam szexelni az első randin senkivel, de mikor találkozik az ember a kedvenc sztárjával?! Maga az együttlét gyors és egyáltalán nem olyan volt, mint amire számítottam. Jake nem volt olyan szenvedélyes és odaadó, mint ahogy az a dalaiból lejön, nem figyelt rám, csak az volt a cél, hogy neki jó legyen. Másnap reggel még az addiginál is szótlanabb volt, megkérdezte, hogy kérek-e reggelit, de egyáltalán nem éreztem, hogy passzolunk, vagy, hogy szeretné, hogy ott legyek, de még azt sem, hogy jól kijövünk... Belül kicsit össze is zuhantam, közben pedig arra tudtam gondolni, hogy haza akarok menni. Összepakoltam a cuccaimat, és olyan érzelemmentesen köszöntem el tőle, mint ahogy ő viselkedett az elmúlt 12 órában velem. Egy életre megtanultam a leckét; nem ismerjük a kedvenc sztárjainkat, még akkor sem, ha azt hisszük. Teljesen más képet fest róluk a média, a PR csapatuk, mint amilyenek valójában, mi pedig csak egy megalkotott buborékba szeretünk bele. Ezután az este után több üzenet is érkezett tőle, azt hitte ugyanis, hogy bármikor kapható leszek egy kis hancúrra... Hát nagyot tévedett, a negyedik próbálkozása után ugyanis fogtam és letiltottam. Őt, akit évek óta imádtam, és akiről azt fantáziáltam, hogy bárcsak a férjem lenne egy nap... Ne bízzatok egy pasiban sem, akkor se, ha az illető világsztár!”

