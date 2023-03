Lana Del Rey hivatalosan is menyasszony: óriási eljegyzési gyűrűjét is megmutatta

A csodás hangú énekesnő egy nemrég megjelent cikk szerint - amit képek is alátámasztanak - hivatalosan is menyasszony. A 37 éves sztár a legtöbbször civil férfiakkal volt kapcsolatban. Ez alól pedig jelenlegi szerelme, Evan Winiker sem kivétel. A pár között nemcsak a szerelem, de a harmónia és a kiegyensúlyozottság is megvan, így nem is volt kérdés, hogy magasabb szintre emeljék a kapcsolatukat.

forrás: Steve Granitz/gettyimages

Az eljegyzésről szóló hírek azután kaptak szárnyra, hogy Lana egy mesés gyűrűvel az ujján jelent meg a 2023-as Billboard Women In Music eseményen, amelyre alig néhány hete került sor. A vörös szőnyegre egy krémszínű csipkeruhában jelent meg, amelyet egy övvel és egy arany cipővel egészített ki. Bár nem takargatta, láthatóan nem is nagyon szerette volna, ha mindenki az ékszerről kérdezné.

Lanához hasonlóan Evannek is sikeres karrier van a háta mögött. A Range Media-nál végzett munkája miatt számos nagy ügyfele van. Többek között a MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet és a Walk Off the Earth cégek. Dolgozott zenészként is a Steel Train együttes tagjaként, és turnézott The Fray, valamint a Silversun Pickups zenekarokkal.

Az énekesnőnek nem ez az első eljegyzése. Két éve Clayton Johnson zenész kérte meg a kezét, akivel egy társkeresőn ismerkedtek meg.

