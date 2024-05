Mióta ezeket a tárgyakat beszereztem, mindenki agyondicséri az otthonomat - Te is imádni fogod őket

Ki ne szeretne olyan otthont teremteni maga köré, ami elegáns, kellemes hangulatú és olyan tárgyakkal van tele, melyekre tényleg jó érzés ránézni? Persze ez mindenkinek mást jelent, ami valójában szuper dolog, hiszen az emberek sokszínű személyiségek, egyéni ízlésvilággal megáldva. De azért általánosságban elmondható, hogy vannak olyan tárgyak, amelyek abszolút fel tudják dobni a lakást, és nem véletlen, hogy mindenki megdicséri őket.

Az én otthonomban is akad néhány ilyen holmi; ha vendégek érkeznek, ezeket mindig megdicsérik, sőt, van, aki már be is szerzett magának egy-egy ilyet otthonra is. Ha pedig te is így döntenél a cikk elolvasása után, szuper hírünk van! Június 6-9. között ugyanis itt vannak a JOY-Napok, amely során akár 60%-os kedvezménnyel vásárolhatsz be szinte mindent. Legyen az elektronikai eszköz, ruha, szépségápolási termék, élelmiszer vagy dekorelem, több ezer üzletben várnak rád a kuponok az adott kategóriában. Sőt, még a JOY applikáció is megújult, úgyhogy feltétlenül érdemes ott is csekkolnod az izgalmas kínálatot.

Most pedig következzenek azok a tárgyak, amelyeket mindenki megdicsér az otthonomba lépve - és még ajánlok is pár nagyon hasonlót olyan üzletekből, melyek részt vesznek a JOY-Napokon!

1. Színes olvasófotel

Én annak a híve vagyok, hogy a házban legyen két-három meghatározó szín (elsősorban semlegesebb árnyalatok), és a kiegészítők legyenek színesek. Azonban van egy olyan része a lakásnak, ahol imádom az erősebb tónusokat: ez az olvasósarok, ahol egy citromsárga fotel kapott helyet. Egyszerűen feldobja az egyébként visszafogott nappalit, pedig egy lámpán és kis asztalon kívül más nincs ebben a sarokban. De mégis imádom - és a vendégek is!

Ha te is kedvet kaptál ahhoz, hogy feldobd az otthonod egy olvasósarokkal, és keresed a tökéletes fotelt, érdemes körbenézned a Bonami oldalán, ugyanis a JOY-Napok alatt 20% kedvezményt válthatsz be a Bonami lakberendezési webáruház és a Bonami Bolt kínálatára. Többek között ezek a csodás, sárga fotelek is rád várnak!

2. Különleges polc

Polcokból rendkívül széles a kínálat, bárhova is megy az ember bútort vásárolni, de a nappalimban található fali polcot mindig megdicsérik. Egyrészt azért, mert nem egy szimpla polc, hanem különböző méretű részekből áll, másrészt pedig azért, mert igyekeztem ízlésesen virágokat és vázákat, egyéb dekorelemeket tenni rá.

Ha te is szeretnél egy izgalmas polcot, ami garantáltan feldobja a szobát, nézd meg az XXXLutz kínálatát a JOY-Napok alatt, mert 20% kedvezményt válthatsz be több ezer termékre. Olvass utána a részleteknek a kuponleírásban!

3. Egyedi falifestmény

Ma, amikor mindent megkaphatsz a boltokban tömeggyártásban, de cserébe mások is ugyanezeket választják (ez ruhákra is igaz ugyebár), kifejezetten értékesek az egyedi holmik. Épp ezért az én nappalimban helyet kapott egy egyedi festmény, ami megadja az uralkodó hangulatot a helyiségnek. Mindegy, hogy téged a tájképek, a portrék, történelmi események vagy nonfiguratív minták érdekelnének, biztosan találsz olyan művészt, aki elkészíti neked azt, ami hozzád passzol.

Sőt, a JOY-Napok alatt még ezt is beszerezheted kedvezményesen! Ugyanis az ARTLIZDESIGN-nál -20% kedvezmény vár rád minden egyedileg rendelt vagy készletről választott absztrakt festmény árából.

4. Harmónia a színek között

Ez nem is kifejezetten egyetlen tárgyhoz kötődik, hanem úgy általánosságban véve dicsérik meg a vendégek. Figyelek ugyanis arra, hogy a színek egymással harmonizáljanak, egy-egy árnyalat pedig több helyről is visszaköszönjön. Például tavasszal világoskék párnákat veszek elő, az asztalterítőm is ilyen színű, kiteszem a kék vázámat; ilyen apróságokra helyezek hangsúlyt, így kifejezetten jól mutatnak ezek együtt a szobában.

A Butlersben mindig szuper dekorelemeket találsz, melyek színüket tekintve is harmonizálnak egymással, ráadásul a JOY-Napok alatt 20% kedvezménnyel várnak. Így akár ezek is a lakásodban landolhatnak olcsóbban:

Ezt se hagyd ki!

Galéria / 7 kép Az üveg terrárium asztal most az egyik legnépszerűbb lakberendezési trend: inspirálódj! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria