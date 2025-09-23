Sabrina Carpenter fürdője is bizonyítja: visszatért a virágos tapéták divatja

Ha valakinek igazán nagy hatása van a trendekre, az Sabrina Carpenter. A popvilág egyik legígéretesebb sztárjának közel 50 millió követője van a közösségi médiában, és stílusát, megjelenését rengetegen próbálják lemásolni. Az énekesnő a 26. születésnapján osztott meg egy fotót a fürdőszobájából, ami hatalmas érdeklődésre tartott számot, és több mint 5 millió kedvelést kapott.

Az énekesnő egy vintage stílusú enteriőrben pózol, mögötte egy arany mintás szabadon álló kád, fehérre festett lambéria és egy fiókos kis szekrény látható. De ami a legfeltűnőbb, és szinte uralja a teret, aza virágmintás tapéta, amely vitathatatlanul különlegessé teszi a fürdőszobát.