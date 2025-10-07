Miley Cyrus otthonában ez a modern pihenősarok biztosítja a nyugalmat

Miley Cyrus Los Angeles-i otthonába korábban márbetekintést nyerhettünk, hiszen édesanyja, a belsőépítész Tish Cyrus és tervezőpartnere, Mat Sanders már több képet is mutatott az énekesnő házáról. A két tervező a közös munkáról, valamint az enteriőr kialakításáról is nyilatkozott.

Tish Cyrus most egy újabb fotóval állt elő:„néhány részlet, amit még nem láttatok”írta a közösségi médiában megosztott képhez, ami lánya otthonának egy nyugodt kis szegletébe enged bepillantást.