Maga az édenkert! – Meghan Markle és Harry herceg bepillantást engedtek kaliforniai udvarába

Egy csendes kis hátsó kert jelenti a nyugalom szigetétMeghan Markleés Harry herceg számára, legalábbis erről árulkodik az a bensőséges fotó, amelyet nemrégiben megosztott a hercegné. A kép a pár kaliforniai birtokán készült, és a házuk kertjébe enged bepillantást, amely gyönyörű zöld növényekkel van tele.A kertben dús cserjék és magas fák biztosítják a privát szférát, miközben a zöldellő udvar úgy néz ki, mint egy igazi kis édenkert – itt sétálgat Harry herceg két kis gyermekével.

