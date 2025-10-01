Divat
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Forrás: gettyimages
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
Egy kiadós éjszaka után minden könnyebb, hiszen jobban koncentrálunk, energikusabbak vagyunk, sőt, a hangulatunk is kiegyensúlyozottabb. A rossz alvás viszont azonnal érezteti a hatását: fáradtság, ingerültség, koncentrációs problémák, hosszú távon pedig akár egészségügyi gondok is társulhatnak hozzá. Egy nem megfelelő párna, egy elöregedett matrac, egy rosszul választott paplan vagy egy nyugtalanító hálószoba-környezet mind hozzájárulhat ahhoz, hogy hiába alszol eleget, mégsem érzed magad kipihentnek. Jó hír, hogy mindez orvosolható.
A JYSK Alvásbarát Díjat kapott a Magyar Alvás Szövetségtől az OSELVA matraca miatt, így a márka valóban a legjobb választás. A következő válogatásban pedig összegyűjtöttük az öt leggyakoribb hibát, amely miatt napközben kimerültnek érzed magad, és azt is, hogyan kerülheted el őket.
1. Rossz alvási pozíció
Sokan nem gondolnak rá, de az, hogy milyen testhelyzetben alszunk, alapvetően nagyon befolyásolja a pihenés minőségét. Ha a nyak, a váll vagy a gerinc nincs megfelelően alátámasztva, könnyen ébredhetünk zsibbadással, merevséggel vagy akár fejfájással. Az ideális párna a választott alvási pozícióhoz igazodik, hiszen más kell a hanyatt alvóknak, és más az oldalt fekvőknek. A JYSK anatómiai párnái, például a WELLPUR� memóriahabos modellek, pontosan ehhez alkalmazkodnak, segítve a testet a természetes helyzet megtartásában.
2. Túl régi matrac
Egy matrac nem örök életű. Az évek során elveszíti formáját és tartását, így már nem képes megfelelően alátámasztani a testet. Egy 8-10 éves matrac gyakran a háttérben meghúzódó oka annak, hogy valaki nyugtalanul alszik, forgolódik, vagy reggelente hát- és derékfájdalommal ébred. A GOLD matracok hosszú távon is kényelmet nyújtanak, amelyek nagyszerű megoldásként szolgálnak ezekre a problémákra.
3. Nem megfelelő paplan és párna
Az évszaknak és az egyéni igényeknek nem megfelelő paplan és párna könnyen tönkreteheti az éjszakát. Ha túl meleg a takaró, nyugtalanul forgolódunk, ha túl vékony, fázunk. Ugyanez igaz a párnára is, hiszen egy túl magas vagy túl lapos darab hosszú távon nyakfájáshoz vezethet. A JYSK kínálatában találunk toll- és pehelytöltetű paplanokat, illetve szintetikus, antiallergén megoldásokat is, így mindenki megtalálhatja a saját alvási szokásainak megfelelőt.
4. Elhanyagolt hálószoba környezet
Az alvás minőségét a környezetünk is meghatározza. A zsúfolt szoba, a túl erős fények, a zaj vagy a kényelmetlen textíliák mind akadályozhatják a nyugodt pihenést. A hálószoba berendezésénél érdemes a letisztult formákat és a pihentető színeket előnyben részesíteni. A JYSK skandináv stílusú bútorai és lakástextíliái nemcsak esztétikusak, hanem segítenek megteremteni a nyugalmat sugárzó környezetet, amely támogatja a regeneráló alvást.
5. Nem figyelünk a test egyéni igényeire
Talán a legnagyobb hiba, ha univerzális megoldást keresünk, pedig nincs két egyforma alvó. Ami valakinek kényelmes, a másiknak már nem biztos, hogy megfelelő. Ezért érdemes szakértői tanácsot kérni. A JYSK üzleteiben az alvásszakértők személyes konzultáció során mérik fel az egyéni igényeket, így mindenki könnyebben találhatja meg a számára legideálisabb matracot, párnát vagy paplant. Nem véletlen, hogy a JYSK az elmúlt években több szakmai díjat is elnyert alvásbarát tevékenységéért.
Ha szeretnél többet tudni a pihentető alvásról, látogass el a JYSK inspirációs oldalára: jysk.hu/inspiration/alvas. Kövesd a JYSK Magyarországot Facebookon is: facebook.com/JYSK.Magyarorszag
Hogy tetszett a cikk?
Divat
