Királyi ragyogás a kertben: ezt az új rózsát Katalin hercegnéről nevezték el

„Nagy-Britannia Királyi Kertészeti Társasága egy nemesített rózsát nevezett el Ő Királyi Fensége, a walesi hercegnő tiszteletére, hogy ünnepelje a természet hihetetlen gyógyító erejét, és felhívja a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a szabadban töltött idő játszik az örömszerzésben és a mentális, fizikai és spirituális jólétünk támogatásában” – írta közleményében a társaság, amikor aKatalin rózsája( Catherine’s Rose) elnevezést adta aHarkness Rosesáltal nemesített rózsának, mely lágy korallszín árnyalattal és édes illattal tölti meg a kerteket.Az új rózsa a legtöbb kerti környezetben könnyen termeszthető, a bokor körülbelül 120 cm magasra nő meg, és bőségesen hozza erős illatú virágait.Jól fejlődik vegyes virágágyásban, sövényként, nagy konténerben vagy rózsaágyásban.A fürtökben akár 15 rózsa is lehet, egyenként 8 és 12 cm közötti átmérőjűek, aKatalin rózsájaígy valóban látványos és figyelemfelkeltő virága lehet a kerteknek.

