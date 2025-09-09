Jennifer Garner szokatlan hobbija: lefotózza a kertjébe szálló madarakat

A hollywoodi hírességek is szeretik és vágyják a természet közelségét, és képesek meglátni a csodát olyan hétköznapi dolgokban, mint a kertben nyüzsgő rovarok és csivitelő madarak. Erről árulkodik Jennifer Garner gyermeki lelkesedése is, amivel a kertjébe szálló madarakat megfigyeli. Garner egykamerával felszerelt etetőt helyezett ki az udvarába, és a fotók alapján azonosítja be a szárnyas látogatókat.

„Most lettem madarász, és kiderült, hogy az én udvaromban vannak a legszebb madarak Kaliforniában. Úgy néz ki, van egy kis modellügynökségem a sötét szemű sármánypinty, a tölgy cinke és kaliforniai Towhee számára. Nem is tudom, mit mondjak, ezek bámulatosak!”– lelkendezik a színésznő a videóban.