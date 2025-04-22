Így távolíthatod el hatékonyan a sminkfoltokat az ágyneműről

Bármennyire is törekszel esténként a smink maradéktalan eltávolítására, előfordulhat, hogy ez nem sikerül tökéletesen. Megeshet, hogy rúzsfoltos lesz az ágynemű, a kedvenc blúzodra rácseppen a szemhéjfesték, vagy alapozós lesz a pólód nyaka. Mindez azért is bosszantó, mert a púder-, szemfesték- és rúzsfoltok tisztítása nem mindig egyszerű – ugyanakkor nem is lehetetlen. Mutatunk néhány bevált módszert, melyekkel hatékonyan megszabadulhatsz a sminkfoltoktól.

Az idő nem neked dolgozik

Fontos, hogy minél előbb kezdj neki a tisztításnak, mert a kozmetikumokban lévő pigmentek és olajok idővel beszívódnak a textilszálak közé. Tehát ne halogasd, láss neki a műveletnek, amint felfedezed a koszt.

Púder és szemhéjfesték

A por állagú sminkek eltávolítása a legegyszerűbb, de ezt a trükköt ne hagyd ki: először hajszárítóval fújd le a felületről az apró szemcséket, és csak ezután mosd ki az anyagot. Ha ugyanis elkezded vizes ruhával dörzsölni a foltot, akkor csak elkened azt, ráadásul a porózus smink vízzel keveredve könnyen beszívódik a textilbe.