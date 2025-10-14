Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Lakberendezés

Hogyan nyújtsunk ki egy összement pulóvert, hogy ismét hordható legyen?

#pulóver
Nagy Viki
Lakberendezés
2025. október 14.
Hogyan nyújtsunk ki egy összement pulóvert, hogy ismét hordható legyen?
A nap cikke

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

Olvasd el!

6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant

Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.

Olvasd el!

Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak

A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Olvasd el!

79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője

A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.

Facebook
Twitter
Pinterest
Biztosan mindenkivel előfordult már: kihúzunk egy gyapjú pulóvert a mosásból, és az hirtelen fele akkora, mint volt.
A cikk támogatója az Otthonok&Megoldások

A jó hír az, hogy az összement pulóvereket gyakran vissza lehet nyújtani eredeti méretükre. Ha az első ijedelem elmúlik, néhány egyszerű lépést követve visszaadhatjuk a ruhadarab eredeti formáját. Türelemre szükség lesz, de a módszer működik.

Az alábbi lépések mindenféle pulóveranyag esetén alkalmazhatók, beleértve a poliésztert és az akrilt is, de a legjobb eredményt a természetes szálakból – gyapjú, kasmír, pamut és rami – készült ruhadarabokkal érhetjük el.

A siker érdekében minél hamarabb kezdjük el a folyamatot. Ha pedig észrevesszük, hogy a pulóver összement, semmiképp se tegyük a szárítógépbe, mert az tovább ront a helyzeten.

TOVÁBB

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja

Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...

Kép
Önismeret

Miért nem elég a tehetség? – A siker 5 kevésbé ismert szabálya

Sokan gondolják úgy, hogy a siker kulcsa egyetlen szóban összefoglalható: tehetség, ez az, ami voltaképpen determinál arra, hogy te sikeres leszel vagy nem. Azok, akik gyerekkoruk óta ügyesebbek, gyorsabban tanulnak vagy látványosan kreatívak, gyakran automatikusan sikeresnek vannak elkönyvelve, akik bizonyosan sokra viszik az életben. A valóság azonban sokkal árnyaltabb. A történelem tele van olyan kiemelkedő képességű emberekkel, akik soha nem futottak be, mert hiányzott valami más, valami kevésbé látványos, de annál fontosabb. Ez pedig nem más, mint a szorgalom, ami legalább olyan fontos, mint a tehetség. Azonban nem ez az egyetlen kulcsfontosságú dolog, ami kell a sikerhez. Mutatjuk is a többit!

Kép
Sztárok

Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.

Kép
Sztárok

Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot

A hírességek halála mindig mélyen megérinti a közönséget, különösen akkor, ha váratlanul történik.

Kép
Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani.

Kép
Életmód

Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!

Benedict rajongók figyelem, eljött a ti időtök! A Netflix végre elárulta nekünk a sorozat következő szezonjának premierdátumját, és az közelebb van, mint hittük volna!

A kereséshez kezdj el gépelni!