Hogyan nyújtsunk ki egy összement pulóvert, hogy ismét hordható legyen?

A jó hír az, hogy az összement pulóvereket gyakran vissza lehet nyújtani eredeti méretükre. Ha az első ijedelem elmúlik, néhány egyszerű lépést követve visszaadhatjuk a ruhadarab eredeti formáját. Türelemre szükség lesz, de a módszer működik.

Az alábbi lépések mindenféle pulóveranyag esetén alkalmazhatók, beleértve a poliésztert és az akrilt is, de a legjobb eredményt a természetes szálakból – gyapjú, kasmír, pamut és rami – készült ruhadarabokkal érhetjük el.

A siker érdekében minél hamarabb kezdjük el a folyamatot. Ha pedig észrevesszük, hogy a pulóver összement, semmiképp se tegyük a szárítógépbe, mert az tovább ront a helyzeten.