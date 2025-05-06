Ezek a legkedveltebb lakásillatosítók a sztárok körében

Az első benyomásunkat egy otthonról nagyban meghatározzák az illatok. Ha kellemetlen szagot érzünk egy lakásban, akkor igyekszünk minél előbb távozni onnan, míg egy jó illatú térben szívesen tartózkodunk hosszú órákig is. Ráadásul a különböző illatok az érzelmeinkre is erős hatást gyakorolnak, befolyásolják a hangulatunkat, emlékeket idéznek fel, segítik az ellazulásunkat, sőt, akár gyógyító hatással is lehetnek ránk. A hírességek is figyelnek arra, milyen illatokkal veszik körbe magukat az otthonunkban, és jó néhányan szívesen is nyilatkoznak a témában.

Kate Hudson – eukaliptusz

Kate Hudson egy frissítő illatra esküszik, ami meditatív és tisztító tulajdonságokkal is rendelkezik, ez pedig nem más, mint az eukaliptusz. A színésznő Diptyque illatgyertyákat használ az otthonában, és az eukaliptusz a kedvence, mert ez az illat egyszerre nyugtat és energizál, így tökéletes felfrissülést biztosít számára, és csökkenti a napi stresszt. Az eukaliptuszt sokan kedvelik meditatív tulajdonságai miatt is, ráadásul könnyíti a légzést, tisztítja a tüdőt és a légutakat. Mentával kombinálva tökéletes választás nemcsak az otthonunk levegőjének frissítése, hanem az egészségmegőrzés szempontjából is.