Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?

Hallottál már aGo Away Green-ről? És aBlending Blue-ról? Ez a két festékszín a Disney vidámparkjaiból származik, és mostanában egyre többet emlegetik őket az interneten. A beszédes nevűGo Away Green(más névenno-see-um green, azaz „nem-látod-zöld”) ésBlending Blue(más névenbye-bye blue, vagyis „szia-kék”) olyan speciális árnyalatok, amelyeket a Disney azért fejlesztett ki, hogy a park kevésbé látványos részei – például karbantartási épületek, technikai berendezések vagy épp ideiglenes kerítések – szinte észrevehetetlenné váljanak.

A felhasználók szerint elég csábító az ötlet: ha lefestem a csúnya fakerítésemet egy „eltűnős zölddel”, vajon tényleg nem fogom látni? A válasz: igen is, meg nem is – mondják a szakértők.