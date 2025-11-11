Szerelem
Diane Keaton hónapokig készítette mozaikokból kirakott konyhapultját
Diane Keaton nyüzsgő Los Angeles-i otthonának konyhájában minden a színekről és a mintákról szól. A helyiség központi eleme egy csempékből kirakott konyhapult, ami bárasztal is egyben, és ennek megfelelően azelőkészítéshez, étkezéshez és a társasági összejövetelekhez egyaránt használható.A funkcionalitás mellett azonban az alkotás látványa is lenyűgöző, a kézzel kirakott csempemozaik a mexikói hangulatot a kaliforniai stílussal ötvözi.
A jellegzetes konyhapult megalkotásában Stephen Shadley belsőépítész nyújtott segítséget a színésznőnek. „Miután megterveztünk egy konyhapultot, és egyedi barna Malibu csempét választottunk, Diane úgy döntött, hogy az egészet vintage kaliforniai csempével kell borítanunk. Hónapokat töltöttünk azzal, hogy elegendő alapanyagot keressünk, még az eBay-t is átkutattuk, és régi csempeasztalokat vásároltunk, hogy szétszedjük őket” – írta a tervező a közösségi médiában megosztott fotóhoz.Leginkább mediterrán stílusú mozaikcsempéket választottak, kék, zöld és terrakotta árnyalatokban.
