Diane Keaton hónapokig készítette mozaikokból kirakott konyhapultját

Lontai Ildikó
Lakberendezés
2025. november 11.

Diane Keaton hónapokig készítette mozaikokból kirakott konyhapultját
A színésznő színes csempékkel díszítette bárasztalát, és egyedi megjelenésű konyhát varázsolt az otthonába. Az alkotáshoz heteken keresztül kereste a tökéletes alapanyagokat.
Diane Keaton nyüzsgő Los Angeles-i otthonának konyhájában minden a színekről és a mintákról szól. A helyiség központi eleme egy csempékből kirakott konyhapult, ami bárasztal is egyben, és ennek megfelelően azelőkészítéshez, étkezéshez és a társasági összejövetelekhez egyaránt használható.A funkcionalitás mellett azonban az alkotás látványa is lenyűgöző, a kézzel kirakott csempemozaik a mexikói hangulatot a kaliforniai stílussal ötvözi.

A jellegzetes konyhapult megalkotásában Stephen Shadley belsőépítész nyújtott segítséget a színésznőnek. „Miután megterveztünk egy konyhapultot, és egyedi barna Malibu csempét választottunk, Diane úgy döntött, hogy az egészet vintage kaliforniai csempével kell borítanunk. Hónapokat töltöttünk azzal, hogy elegendő alapanyagot keressünk, még az eBay-t is átkutattuk, és régi csempeasztalokat vásároltunk, hogy szétszedjük őket” – írta a tervező a közösségi médiában megosztott fotóhoz.Leginkább mediterrán stílusú mozaikcsempéket választottak, kék, zöld és terrakotta árnyalatokban.

