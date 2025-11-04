Életmód
Brooke Shields praktikus konyhai megoldása – Alkalmazd te is, hogy több tárolóhelyed legyen
Forrás: Getty
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában
Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!
A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben
A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?
Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt
Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!
Mindannyian szeretnénk kihasználni a konyha apró kis zugait, hiszen a gépektől kezdve a főzőedényeken át a tálaláshoz szükséges eszközökig rengeteg dolgot kell itt elhelyeznünk. Ugyanakkor fontos az is, hogy a konyhánk ne csak praktikus, hanem átlátható, letisztult és szép is legyen.
A FELSŐ SZEKRÉNYEK KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
Vannak, akik a nyitott fali polcok felhelyezését preferálják, ugyanakkor ha sok mindent pakolunk ezekre, akkor az kaotikus és zsúfolt hatást kelthet. Nem beszélve arról, hogy a polcok tisztán tartása is feladja a leckét. Brooke Shields konyhai megoldása éppen ezért sokkal praktikusabb és sikkesebb, a színésznő ugyanis megduplázta a konyhai felső szekrényeket, és egészen a mennyezetig érő szekrénysort épített be.
KATTINTS IDE ÉS NÉZD MEG!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!
Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod
Elérkezett az idő, amikor a nappalok egyre hűvösebbek, az esték pedig a bekuckózásról szólnak. Nem véletlen, hogy ilyenkor több időt töltünk a négy fal között – ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon, magunk körül és kicsit magunkban is. Az őszi nagytakarítás remek lehetőség arra, hogy tisztábban, rendezettebben és harmonikusabban induljunk neki a lassabb hónapoknak. Hiszen egy bögre forró tea és a kedvenc filmmaraton is sokkal jobban esik egy friss, átlátható térben. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod újjá az otthonod ősszel – sok-sok inspirációval és apró, mégis látványos ötlettel!
Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt
Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!
A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban
A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában
Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!