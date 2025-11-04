Horoszkóp
Brooke Shields praktikus konyhai megoldása – Alkalmazd te is, hogy több tárolóhelyed legyen

Nagy Viki
Lakberendezés
2025. november 4.

Forrás: Getty

Brooke Shields praktikus konyhai megoldása – Alkalmazd te is, hogy több tárolóhelyed legyen
Napi horoszkóp november 4.: a Vízöntők kiállhatnak a saját érdekeikért, a Halaknak érdemes kockázatot vállalniuk

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

Az utolsó szám a telefonszámodban elárulja, mennyi idős a lelked valójában

Egyetlen szám is sokat elmondhat rólad – derítsd ki, mennyire fiatal vagy öreg a lelked a telefonszámod utolsó számjegye alapján!

A születési dátumod elárulja, melyik történelmi korban éltél előző életedben

A születésed napja megmutathatja, melyik korszakban éltél korábban - ókori harcosként vagy talán a viktoriánus Anglia gyermeke voltál?

Végre az önazonosság a szexi? Egyre többen mennek smink nélkül az első randira az új TikTok trend miatt

Ha valaki randira hív, órákat töltesz a tükör előtt, hogy megpróbáld minden hibádat elrejteni és a legjobb oldaladat hozni? Az új trend nemet mond erre!

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

Ha helyhiánnyal küzdesz a konyhádban, és már azt sem tudod, hova pakolj, akkor érdemes egy pillantást vetned Brooke Shields otthonára.
Mindannyian szeretnénk kihasználni a konyha apró kis zugait, hiszen a gépektől kezdve a főzőedényeken át a tálaláshoz szükséges eszközökig rengeteg dolgot kell itt elhelyeznünk. Ugyanakkor fontos az is, hogy a konyhánk ne csak praktikus, hanem átlátható, letisztult és szép is legyen.

A FELSŐ SZEKRÉNYEK KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE

Vannak, akik a nyitott fali polcok felhelyezését preferálják, ugyanakkor ha sok mindent pakolunk ezekre, akkor az kaotikus és zsúfolt hatást kelthet. Nem beszélve arról, hogy a polcok tisztán tartása is feladja a leckét. Brooke Shields konyhai megoldása éppen ezért sokkal praktikusabb és sikkesebb, a színésznő ugyanis megduplázta a konyhai felső szekrényeket, és egészen a mennyezetig érő szekrénysort épített be.

