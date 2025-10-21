Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Lakberendezés

A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk

#lakberendezés
Nagy Viki
Lakberendezés
2025. október 21.

Forrás: Getty

A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
A nap cikke

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Olvasd el!

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta

Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!
A cikk támogatója az Otthonok&Megoldások

A tudatos lakberendezés egy kis munkát és néhány okos trükköt igényel, hogy valóban a saját stílusunkat tükrözze. Íme néhány bevált tanács, amely segít abban, hogy otthonod tudatosan megtervezett és harmonikus legyen.

VÁLASZD KI A MEGFELELŐ MÉRETŰ SZŐNYEGET

A tökéletes szőnyegméret kiválasztásához tartsd észben: az éleknek körülbelül 60 cm-re kell lenniük a falaktól. Ha azonban beleszerettél egy kisebb darabba, rétegezd egy nagyobb, természetes anyagú szőnyegre. Nagyobb, nyitott térben pedig a 60 cm-es szabály nem érvényes: inkább több kisebb szőnyeggel alakíts ki zónákat.

A MINTÁK KEVERÉSE TUDATOSAN

Még egy minimalista térben is lehet helye a különböző mintáknak, ha megfelelően kombináljuk őket. Válassz egymáshoz illő vagy kiegészítő színeket, és variáld a minták méretét (nagy, közepes, kicsi), hogy elkerüld a vizuális káoszt.

TOVÁBB

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Életmód

Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból

Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.

Kép
Életmód

5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod

A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!

Kép
Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Kép
Sztárok

Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!

A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók

Vannak emberek, akik belépnek egy szobába, és mintha hirtelen más fényben fürödne minden, minden egyes szem rájuk szegeződik, és megkezdődik a varázslat. Nem azért, mert feltűnő ruhát viselnek, vagy mert túl hangosan nevetnek, hanem mert olyan lehengerlő kisugárzásuk van. Ők azok, akikre ösztönösen felfigyelünk, akikkel szívesen beszélgetünk, és akiknek a jelenlététől hirtelen pezsgőbbnek tűnik az élet. A vonzerő nem mindig a külsőn múlik, hanem sokkal inkább azon a titokzatos erőn, amit nem lehet kézzel megfogni. De vajon mely csillagjegyek azok, akikre ez a leginkább jellemző?

Kép
Életmód

Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre

A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.

A kereséshez kezdj el gépelni!