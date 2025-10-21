Életmód
A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
Forrás: Getty
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A tudatos lakberendezés egy kis munkát és néhány okos trükköt igényel, hogy valóban a saját stílusunkat tükrözze. Íme néhány bevált tanács, amely segít abban, hogy otthonod tudatosan megtervezett és harmonikus legyen.
VÁLASZD KI A MEGFELELŐ MÉRETŰ SZŐNYEGET
A tökéletes szőnyegméret kiválasztásához tartsd észben: az éleknek körülbelül 60 cm-re kell lenniük a falaktól. Ha azonban beleszerettél egy kisebb darabba, rétegezd egy nagyobb, természetes anyagú szőnyegre. Nagyobb, nyitott térben pedig a 60 cm-es szabály nem érvényes: inkább több kisebb szőnyeggel alakíts ki zónákat.
A MINTÁK KEVERÉSE TUDATOSAN
Még egy minimalista térben is lehet helye a különböző mintáknak, ha megfelelően kombináljuk őket. Válassz egymáshoz illő vagy kiegészítő színeket, és variáld a minták méretét (nagy, közepes, kicsi), hogy elkerüld a vizuális káoszt.
TOVÁBB
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból
Becsületükre legyen mondva, többségük kiállta az idő próbáját.
5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod
A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók
Vannak emberek, akik belépnek egy szobába, és mintha hirtelen más fényben fürödne minden, minden egyes szem rájuk szegeződik, és megkezdődik a varázslat. Nem azért, mert feltűnő ruhát viselnek, vagy mert túl hangosan nevetnek, hanem mert olyan lehengerlő kisugárzásuk van. Ők azok, akikre ösztönösen felfigyelünk, akikkel szívesen beszélgetünk, és akiknek a jelenlététől hirtelen pezsgőbbnek tűnik az élet. A vonzerő nem mindig a külsőn múlik, hanem sokkal inkább azon a titokzatos erőn, amit nem lehet kézzel megfogni. De vajon mely csillagjegyek azok, akikre ez a leginkább jellemző?
Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre
A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.