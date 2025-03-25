Életmód
7 biztos módszer, amitől nem lesz egyhangú a konyhád
Kiválasztottad a kedvenc árnyalataidat, hangulatos színtársítást hoztál létre a konyhában, de úgy érzed, valami még hiányzik? Egyhangú és unalmas az enteriőr, ezért feldobnád egy kicsit? Esetleg szeretnél némi újítást a főzőhelyiségbe, ám költséges átalakításba nem akarsz belekezdeni? Az alábbi megoldásokkal egy kis frissességet és egyedi stílust vihetsz a konyhába.
1. Képeket a falra
Bár a művészeti alkotásokat jellemzően nem a konyhában helyezzük el, de miért ne tehetnéd különlegessé a belső teret festményekkel, vászonképekkel vagy grafikákkal?
2. Polcok, dísztárgyak
Stílusos és látványos megoldás, ha az egyik felső szekrényt lecseréled polcos elemekre, melyekre helyezhetsz dísztárgyakat, szakácskönyveket, kerámiákat vagy kisebb lámpákat. Ettől a konyha jobban az otthonod részévé válik, lakályosabb, meghittebb lesz. Ha szeretnéd még jobban kiemelni ezt a falrészt, akkor a polcok mögé helyezz valamilyen mintás tapétát, vagy fesd ezt a falfelületet eltérő színűre.
