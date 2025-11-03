Horoszkóp
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál

Kamilla
Lakberendezés
Utoljára frissült: 2025. november 1. 10:09

Forrás: gettyimages

lakberendezés
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.

Fehér-szürke-bézs paletta, nyitott terek, csillogó kőpultok, monokróm fürdők és letisztult formák. Aztán jött a kijózanodás, hogy a kommentmezőkben egyre több olvasó vallotta be, hogy bizony ezek közül jó pár trend a mindennapokban idegesítő, kényelmetlen vagy egyszerűen felesleges. A trendek jönnek-mennek, a mindennapi működés viszont marad. Mielőtt belevágsz egy nagy felújításba vagy berendezel egy új lakást, tedd fel magadnak a kérdést, hogy tényleg kényelmes-e, könnyű lesz-e tisztán tartani, működik-e a saját életmódommal. A következő válogatásban összegyűjtöttünk tíz olyan trendet, amelytől sokan titokban a falnak mennek és nem csak festés miatt.

Ha pont aktuális lenne...

Jó hírünk van, mertnovember 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Ez pedig azt jelenti, hogy lakberendezési tárgyakra, dekorokra, de akár egyedi festményekre is! Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most!

És most lássuk a modern lakberendezési trendeket, amiket igazából egyre kevesebben szeretnek:

10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál

