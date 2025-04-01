Horoszkóp
10 dolog, ami nem hiányozhat a vendégszobából

Lontai Ildikó
Lakberendezés
2025. április 1.

10 dolog, ami nem hiányozhat a vendégszobából
Néhány apró figyelmességgel hívogató vendégszobát alakíthatunk ki, amit imádni fognak a látogatóink.
A cikk támogatója az Otthonok&Megoldások

Mindannyian szeretjük, ha meghívott vendégeink jól érzik magukat nálunk, vidámak, elégedettek, és pozitív visszajelzést adnak az otthonunkról. De vajon melyek azok az egyszerű, ugyanakkor látványos megoldások a vendégszobában, amikkel lenyűgözhetjük őket, és jó benyomást gyakorolhatunk rájuk? Alább mutatjuk, mire érdemes figyelni a vendégszoba kialakításánál.

1. Tároló a bőröndöknek, táskáknak

Kínos lehet az a pillanat, amikor szállóvendégünk a szobába lépve megkérdezi: „És hová tehetem le a táskámat?”. Praktikus és kompakt megoldás egy összecsukható bőröndtartó, amit elég akkor elővenni, ha vendégünk érkezik. De egy divatos ülőpad is megfelelő lehet, melynek van alsó tároló része, ahová a táskák, bőröndök becsúsztathatók.

2. Sötétítés az ablakokon

Vannak, akik nem szeretnek a felkelő nap fényére ébredni, ezért mindenképpen legyen redőny, reluxa vagy sötétítőfüggöny a vendégszoba ablakain.

3. Többféle fényforrás

Lehet, hogy szállóvendégünk este még olvasna az ágyban, vagy szeret éjjeli fény mellett aludni, esetleg nem szereti az erősen világító csillárt. Mindenképpen gondoskodjunk több fényforrásról a szobában: szerezzünk be egy stílusos éjjeli lámpát, esetleg helyezzünk LED világítást az ágy mögé, ami elegáns hatást kelt, vagy válasszunk szabályozható fényerejű falilámpát is.

