4 lakberendezési tipp, hogy modernebbnek tűnjön a lakásod

Ahhoz, hogy az otthonunk stílusos, mégis modern benyomást keltsen, nem kell évente átfestenünk a falakat, vagy új bútorokat beszereznünk. Vannak olyan elemek, amik kortalanok, és ha tudatosan használjuk őket évekig se mennek ki a divatból. Jöjjön négy

Minimalista stílus

A kevesebb néha több. Ahhoz, hogy modern hatás érjünk el, nem szükséges a legtrendibb bútorokkal és design elemekkel telezsúfolni az otthonunkat. Az elmúlt években egyre inkább elterjed, és töretlenül népszerű az egyszerű, letisztult és minimál stílus. Mondják, hogy a minimalizmus a tiszta gondolatok stílusa, és lehet benne igazság. Persze sokan a félreértés ezzel kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy dobjunk ki mindent, hanem a praktikumról és a letisztultságról. Ez az irányzat is bővelkedik kreativitásban, csupán a funkcionalitást és a praktikumot helyezi előtérben, de ettől még nem nélkülözi a szépséget. Ha modern otthonra vágyunk, lehet, hogy a túlzások és a harsány színek elkerülése lesz a megoldás. A fehér árnyalataival és a pasztellszínek használatával modern, mégis időtálló hatás érhetünk el.

A fekete és a szürke árnyalatai

Amennyire divatos a fehér használata, ugyanannyira népszerű a fekete is. És itt most nem a kontrasztról beszélünk, bár az is modern benyomást tud kelteni, hanem a fekete és a szürke különböző árnyalataink használatáról. Régen merész húzásnak tűnhetett egy teljesen fekete vagy épp sötétszürke konyha vagy fürdőszoba ötlete, nem is beszélve egy nappaliról. Sötétnek és lehangolónak bélyegezték, manapság mégis egyre jobban teret hódít a sötét színek kizárólagos használata egy-egy helyiségben. Ez a lakásunk legmodernebb stíluseleme is lehet, ugyanakkor nem szabad engedni, hogy elszaladjon velünk a ló. A fekete, illetve a fekete-arany/fekete-rosegold árnyalatok népszerűsége ugyan töretlen, de nem szabad engedni, hogy az egész otthonunkat ez a szín uralja. Egy helységben, legyen az a konyha vagy a fürdő üde színfolt lehet, és garantálja a modern megjelenést.

Kontrasztok és tónusok egyvelege

Ahogy az egyszínű fehér és fekete modern benyomást kelt, úgy a színkör két ellentétes oldalán lévő színek kombinálásával, és egymással kontrasztba állítva is hasonló hatást érhetünk el. Ezt elérhetjük a bútorok színével, de akár a falak színe is kontrasztot alkothat, nem is beszélve a függönyökről, párnákról és egyéb kiegészítőkről. Ma már nem csak úgy tudjuk megváltoztatni a falak színét, hogy átfestjük őket, hanem a tapéták széles választéka is kínálkozik, ráadásul ebben az esetben nem csak a színek, de a minták kavalkádja is segítheti a modern hatás elérését. Számos olyan tapéta is létezik, ami nem egyszínű, hanem az alapszínén túl, valamilyen kontrasztos minta is társul hozzá, amivel egyszerűen el tudjuk érni, hogy otthonunk modern hatást sugározzon.

Merész színek és formák

A kontrasztos színek variálás túl egyre elterjedtebb a merész színek és formák használata. A tervezők egyre formabontóbb megoldásokkal állnak elő, és aki nem híve a minimalizmusnak, egy-egy merészebb lámpával vagy egyéb kiegészítővel is elérheti a kívánt hatást. Emellett a tapéták között is egyre szépesebb a választék a merész minták és színek tekintetében. Persze az ilyen dizájn elemeket is okosan kell használni, hiszen ha túlzásba visszük, pont az ellenkező hatást fogjuk elérni, inkább kaotikus lesz, mint modern. De megfelelő mértékben, és a megfelelő lakberendezési megoldás kiválasztásával bármelyik helyiség modernné varázsolható.