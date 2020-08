Lady Gaga új frizurája láttán nehezen találunk szavakat

Vörös? Dehogy! Pink? Unalmas! Akkor legyen kék! Talán ez volt a gondolatmenete Lady Gagának, aki pár hete kék tincsekkel rukkolt elő, ám pár órája egy, a korábbinál sokkal extrémebb kék frizurával csekkolt be Instagram-oldalán:

Bár ez is kék színű, de abszolút ombre lett a végeredmény, ami az elmúlt évek hatalmas divatja ugyan, de nem túl sokan vállalják be ilyen extrém színben. Gaga pedig simán megtette, sőt: a manikűrje is épp olyan kék, mint a haja.

Wow!

Vajon miért épp most festetett új hajat a világsztár? Talán azért, mert így fog fellépni a 2020-as MTV Video Music Awards díjátadón, ahol állítólag Ariana Grande-val karöltve adja majd elő a“Rain On Me" című idei közös slágerüket?

Már alig várjuk!

