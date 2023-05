Lady Gaga nagyon kigyúrta magát: kockás hasán sajtot lehetne reszelni

Ha hónapok óta halogatod az edzést és a kondibérletet sem mered megvenni, mert félsz, hogy néhány nap alatt alábbhagy a lelkesedésed, akkor vess egy pillantást Lady Gagára.

Természetesen az, hogy másnak kockás hasa van, egyáltalán nem azt jelenti, hogy neked is erre kell törekedned, viszont a testmozgás az egészséged szempontjából is nagyon fontos, úgyhogy bármi is a célod, mindig jól jön a motiváció.

önmagához képest mostanában kifejezetten visszafogott, az Oscar-gálán például igazi hősként viselkedett, amikor felsegített egy paparazzit, aki elesett. Húsruháit sem láthatjuk mostanában, rajongóival viszont igyekszik minél közelebbi kapcsolatot kialakítani. Például egyre több TikTok videót gyárt és gyakran válaszol is a rajongók kommentjeire, amitől természetesen megőrülnek a leglelkesebb Gaga-támogatók.

életében régóta fontos szerepet játszik a rendszeres testmozgás. 2011 óta veszi igénybe a sztárok kedvenc személyi edzőjének, Harley Pasternaknak a segítségét és a mai napig heti 5 alkalommal edzenek együtt.

A személyi edző azt is elárulta, hogy először 35 perces kardio edzéssel javították Gaga állóképességét, mára azonban már 6x20 perces kardio edzés és súlyzós edzés is benne van az énekesnő rutinjában!

Hát, így már értjük ezeket a kockákat!

imádja az extrém dolgokat, még a szemöldökformájával sem fél kísérletezni!

