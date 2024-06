Lady Gaga titokban kisbabát vár? A rajongók szerint a friss képek buktatták le a sztárt! - FOTÓK

Idén áprilisban röppentek fel pletykák, miszerint és kedvese eljegyezték egymást. Ezt pedig a sztár ujján látható hatalmas gyémántgyűrű is jelezte. Annak ellenére, hogy az énekesnő a színpadon szenvedélyes, extravagáns és merész, a magánéletét mindig is nagyon védte. Ritkán oszt meg közös képet, és valószínű az eljegyzésének hírét is csak a szűk család és barátok tudták. Most azonban nem az eljegyzés miatt kezdtek ismét sugdolózni az emberek, hanem a róla készült friss lesifotók kapcsán.

A 38 éves énekesnő testvére, Natali Germanotta esküvőjének próbavacsoráján vett részt, ahol már nem a gyémántgyűrű, hanem kerekedő pocakja érdekelt mindenkit. A sztár nemrég fejezte be a Joker című film 2. részének forgatását, nemrég pedig új albumán is elkezdett dolgozni. Míg egyesek számára ez azért nagy akadály lenne, ő valószínű pont karrierjének szerencsés alakulása miatt érzi készen magát a családalapításra 46 éves párjával.

A képek alapján a sztár nagyon boldog, és szemmel láthatóan ki van virulva. Bár a pletykákat még sem ő, sem Michael nem erősítették meg, a rajongók biztosra veszik, hogy Gaga első gyermekét hordja a szíve alatt.

Sok más híres nő határozott úgy, hogy titkolja terhességét!

