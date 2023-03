Diana hercegné unokahúga menyasszonyi ruhájával megidézte a hercegné emlékét

Te is igazi könyvmoly vagy? Falod a jó könyveket és folyamatosan keresed, mi lehetne a következő, amit elolvasol? Ismerjük az érzést, ezért is gondoltuk, hogy hónapról hónapra jelentkezünk könyvajánlóval, amelyben összegyűjtünk nektek újdonságokat és szerkesztőségi kedvenceket. Cserébe azt kérjük, ti is írjátok meg nekünk, ha olyan olvasmányra bukkantok, ami tetszett és ajánlanátok másoknak is.