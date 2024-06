Ma már szinte el sem tudunk képzelni egy-egy nagy, nemzetközi futballtornát valamirevaló kabalák nélkül, sőt más sportágakban is feltűnnek a szerencsehozó figurák, amelyek általában valamilyen üzenetet hordoznak, és a rendező országra is utalnak. De nem volt ez mindig így, a hatvanas évek közepén kezdett igazán terjedni a kabalák divatja. Ami a focit illeti, az 1966-os világbajnokság volt az első, amelyre készült efféle karakter: ő volt World Cup Willie, a Union Jackkel díszített mezbe öltöztetett oroszlán.



Ami az olimpiákat illeti, ott kissé árnyaltabb a kép, hiszen 1932-ben már kabalaként tekintettek a Smoky nevű skót terrierre, aki az olimpiai faluban született, de ő nem töltött be hivatalosan ilyen szerepet. Az 1968-as grenoble-i téli játékokon egy Schuss nevű síző, a mexikóvárosi nyári ötkarikáson egy Chac Mool nevű Jaguar töltött be szerencsehozó szerepet. A nyári olimpiák legelső hivatalos kabalája viszont az 1972-es müncheni játékokra készült: a Waldi nevű tacskót Elena Winschermann tervezte, a kitartást, a szívósságot és az ügyességet jelképezte, az olimpiai zászló hat színe (az öt karika plusz a fehér alap) közül három is megjelent rajta.



A futball-Európa-bajnokságok esetében viszont még várni kellett az első kabalafigurák megjelenésére. Noha az első Eb-t, még Európai Nemzetek Kupája néven 1960-ban rendezték, így akár erre a fent említett hullámra is felülhettek volna a hatvanas évek második felétől, mégis csupán 1980-ban készült el az első alkotás, az olaszországi kontinensviadalra megalkotott Pinocchio.

Galériánkban bemutatjuk az összes eddigi Eb-kabalát!

