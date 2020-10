3 és fél millió forintos hátizsákban kezdte első napját az oviban Kylie Jenner kislánya

kislánya már születése óta a legvagyonosabb sztárgyerekek közé tartozik, anyukája pedig sorra halmozza el őt luxus ajándékokkal. Stormiról rövid idő után egy saját sminkpalettát nevezett el, idén nyáron pedig méregdrága ajándékkal lepte meg őt, ami a közösségi oldalak felhasználóit alaposan kiborította:

De ezekkel a negatív beszólásokkal nem foglalkozik, és most újabb ajándékkal sikerült felkavarnia az állóvizet. Stormi ugyan még csak 2 éves, de már neki is elkezdődött az első óvodai nap, ami viszont a koronavírus miatt most nem közösségben, hanem otthon zajlik. De ez nem akadályozta meg Kylie-t abban, hogy felöltözzenek a nagy napra, kislánya hátizsákján viszont sokan meglepődtek.

Stormi ugyanis nem egy cuki mesefigurás hátizsákban kezdte az ovit, ahogy azt általában a kisgyerekek szokták, hanem egy 12 ezer dolláros (több, mint 3 és fél millió forint értékű) Hermés hátizsákot kapott!

A kommentelők egy része bevallotta, hogy irigykedik a menő hátizsák miatt, míg mások szerint semmi értelme ennyi pénzt költeni ezekre a holmikra, hiszen a gyerekek úgysem foglalkoznak az árcédulával.

már egy ideje az egyik leggazdagabb sztárok között szerepel, de azt tudod, hogy a királyi család tagjai közül kik a legvagyonosabbak?

