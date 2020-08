Kylie Jenner visszavágott az alakját kritizálóknak

Ám, amióta dolgozó anyuka lett, vett egy kisebb fordulatot az élete és igyekszik a hírnevéhez méltóan viselkedni, amit a minap meg is mutatott. Ezzel pedig nemcsak a rajongói, hanem sok más édesanya elismerését is bezsebelhette. Történt ugyanis, hogy Kylie egyik rajongói oldalán olyan kommentet kapott alakja miatt, amelyet már ő sem tudott szó nélkül hagyni.

Az egyik hozzászóló egy régebbi kép alá azt írta, hogy sokkal jobban nézett ki vékonyabban a legfiatalabb Jenner lány, amely több mint három éve készült egy rendezvényen. Ezt látva a milliárdos lány csak egy erős mondattal reagált a kritikára:

Szültem egy gyereket!

Kylie Jenner nevét imába foglalta egy orvos: mélyen a zsebébe nyúlt a milliárdosnő a koronavírus miatt Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Minden nő tisztában van vele, hogy genetika ide vagy oda, de egy kicsit mindenkinek megváltozik a teste, ha életet ad egy kisbabának. Kylie alakja a szerencsének köszönhetően most is kifogástalan, ám ezt mások nem így gondolják. Ez viszont egy percig sem érdekli a celeblányt, sőt mi több kommentjével azokat is megvédte, akiknek nincs lehetősége olyan gyorsan lefogyni mint neki és híres testvéreinek.

Kylie egyébként a járvány óta több kórháznak is szállíttatott fertőtlenítőszereket, amelyeket saját cége alatt is elkezdett gyártani, hogy minél több embernek tudjon segíteni.

Ha kíváncsi vagy, mely dolgokat nem lehet bevinni a Kardashian-házba, akkor kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Ezeket a dolgokat tilos bevinni a Kardashian-házba Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria