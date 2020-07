Ha van kutyád, biztos, hogy neked is fontos az egészsége és a boldogsága, amiért minden tőled telhetőt meg is teszel. Azonban a tény, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélitek, sok esetben megnehezítheti a helyzetedet, és ezt a kommunikációs szakadékot nem túl egyszerű leküzdeni. Szerencsére szakértők már egész sok dolgot ki tudnak következtetni a viselkedésük alapján, így például azt is, hogy mivel jelzi a kutyusod, hogy imád téged!

De ami ennél még fontosabb, hogy észrevedd, amikor azt próbálja jelezni feléd, hogy valami nem stimmel. A kutyák sajnos nehezen tudják "elmondani", ha fájdalmat éreznek, így segítséget is csak a saját módszereikkel tudnak kérni tőled. Szakértők szerint ezekre a jelekre fontos odafigyelni minden gazdinak, mert így próbálja meg kis kedvenced a tudtodra adni, hogy valami nem stimmel vele!

A galériában elolvashatod, pontosan melyek ezek a viselkedésbeli változások!

