Nem titok, hogy ha gyereket vállaltok, egy kicsit a szexuális életetek is átalakul. Elvégre már nem csak saját magatokhoz kell igazodnotok, nincs lehetőségetek bármikor elvonulni a hálóba, és valljuk be, jóval fáradtabbak is vagytok esténként. De ki gondolná, hogy még egy kiskutya vagy cica örökbe fogadása is befolyásolja azt, hogy milyen gyakran szeretkeztek? Pedig nagyon úgy fest, hogy ez a helyzet.

Tavaly a Pet Life Today készített egy kutatást, amiben több, mint 1000 embert kérdeztek ki szexuális szokásaikról, a kapcsolatukról, és arról, milyen változásokat tapasztaltak azután, hogy csatlakozott egy kis kedvenc a családhoz, vagy olyannal kezdtek együtt járni, akinek volt házi állata. Érdekes, de a kutyásokkal randizók 31%-a, és a cicagazdikkal randizók 26%-a érzi úgy, hogy a kis kedvenc befolyásolja a szexuális és érzelmi intimitás mértékét. Sőt, 40%-uk azt érzi, hogy gyakran kell versengeniük a párjuk figyelméért, mert ő inkább a kutyát/cicát ölelgeti filmnézés közben, gyengéden és szeretettelien bánik vele, és ebből szerintük nekik így már nem jut elegendő. Bizony, a féltékenység nem csak egy ellenkező nemű kolléga vagy barát iránt lobbanhat fel, hanem még az állatokkal szemben is!

Ez sok esetben olyan ellenérzést is ébreszthet a másik félben, hogy bizony rengetegen kérték már a párjuktól azt, hogy váljon meg a kutyájától vagy macskájától. Egyébként a statisztika szerint 10-ből 7 ember ilyenkor azonnal szakítana inkább, mert nem tartják igazságosnak, hogy bárki is ilyet kérjen tőlük. Ez persze érthető, hiszen sokan saját gyermekükként tekintenek a kisállatukra. Egy korábbi cikkünkben ezzel a jelenséggel foglalkoztunk is:

Te mit gondolsz?

Ha párkapcsolati problémákkal küzdötök, az alábbi tippek segíthetnek átlendülni a gondokon!

