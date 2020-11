8 dolog, amit a kutyák képesek kiszagolnak, de az emberek egyáltalán nem éreznek

A kutyák csodálatos élőlények, tele rengeteg szeretettel és mérhetetlen ragaszkodással. Onnantól kezdve, hogy befogadsz egy kutyát, az egész életed megváltozik, és többé biztosan nem lesz ugyanolyan. Megnevettet, ha rossz a kedved, melletted van, amikor magányosnak érzed magad, sőt, kutatások szerint az alvászavarban szenvedőknek is segít egy négylábú társ.

Kutatók szerint a kutyák szaglása akár százezerszerese is lehet a miénknek, ezért képesek messziről is észrevenni olyan dolgokat, amelyek létezéséről mi még csak nem is tudunk. Az alábbiakban össze is gyűjtöttünk néhány dolgot, amit ők képesek megérezni kifinomult szaglásukkal!

