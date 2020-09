A te baráti társaságodban is van egy olyan személy, aki az összes csoportképet photobombolja? Ő az, aki azonnal hülye fejet vág, ha előkerül a fényképezőgép, vagy legalább egy szamárfület mutat annak, aki előtte áll. Úgy tűnik, az állatvilágban is akadnak olyanok, akiknek sikerül ezt megcsinálniuk! Ismerd meg a világ egyik legmenőbb kutyacsapatát, Kikkót, Sashát, Momót és Hinát, akik imádnak együtt kirándulni négyesben, a gazdájuk pedig még jobban szereti fotózni őket. Igen ám, de Hina nem szeret olyan sokáig egy helyben ülni, így akarva akaratlanul is sikerül a legtöbb képet egy kicsit photobombolnia.

Imádjuk ezeket a felvételeket!

Ha van kutyád, valószínűleg pontosan tudod, milyen nehéz küldetés olyan képet csinálni róla, amin pózol a kamerának, az pedig szinte lehetetlen, hogy mindketten rajta legyetek, és egyszerre pillantsatok a fényképezőre. Ezt a négy kutyus gazdija nagyon is átérzi!

De épp ettől lesznek olyan menők ezek a képek! Persze azért Hina sem veszíti el minden alkalommal a türelmét: akadnak azért olyan pillanatok, amikor minden terv szerint alakul!

Még több édes fotót a galériában találsz!

Bored Panda