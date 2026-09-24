Brutális rekordokat döntött: íme minden, amit már tudunk a Widow's Bay folytatásáról

Amikor megérkezett a Widow's Bay első évada az Apple Tv-re, azonnal hatalmas felhajtás alakult ki körülötte. Mindenki azt írta, hogy bár még csak egy részt látott, de az egyszerre volt nagyon para, és közben nagyon vicces. Mégis hogy férhet meg ez a kettő dolog egymás mellett? Nos, ebben az esetben valóban működött a formula! A Widow’s Bay esetében indokolt volt a hype: a horrorral, fekete humorral és misztikummal kevert sorozata nemcsak a nézőket kapta el nagyon gyorsan, hanem az idei Emmy-gálát is gyakorlatilag letarolta.

A Matthew Rhys főszereplésével készült széria összesen 14 Emmy-díjat nyert, ezzel pedig új rekordot állított fel: korábban egyetlen vígjátéksorozat sem tudott ennyi Emmyt hazavinni egyetlen évben. A korábbi csúcsot egyébként szintén egy Apple TV-s sorozat, The Studio tartotta 13 díjjal.

Ha pedig már ennyire magasra került a léc, teljesen jogos a kérdés: mi lesz ezek után a második évaddal?

Az egyik legjobb hír, hogy a Widow’s Bay sorsáról nem az Emmy-siker után kezdtek el gondolkodni. Már előtte tudták, hogy ez betalált. Az Apple TV júniusban, ráadásul még az első évad fináléja előtt berendelte a második évadot. Ez azért elég beszédes: a platform láthatóan már akkor is hosszabb távon számolt a sorozattal, amikor még nem lehetett tudni, mekkorát fog szólni a díjszezonban. Katie Dippold alkotóval ráadásul többéves megállapodást is kötöttek, így jelenleg minden arra utal, hogy Widow’s Bay világát nem egy gyorsan lezárt történetnek szánják. Hanem bizony jó pár évadosnak!

Dippold a folytatás bejelentésekor természetesen nem kezdett el spoilerezni. Annyit azért mondott, hogy a második évadban „minden nagyszerű lesz a szigeten, és semmi miatt nem kell aggódni”. Ha láttad az első évadot, valószínűleg pontosan sejted, mennyire érdemes ezt komolyan venni.

forrás: Widow’s Bay

A második évad már javában készül, de még azért nem forog

Szerencsére nem csak egy távoli tervről beszélünk: az új részek írása már elkezdődött. Katie Dippold szerint az első évad után most sokkal nagyobb szabadságuk van, hiszen a nézők már ismerik a sziget szabályait, lakóit és azt is, hogy itt azért nem érdemes mindent egyszerű babonaként elintézni.

Míg az első évad egyik fő kérdése az volt, hogy Tom meddig tudja tagadni azt, ami körülötte történik, a folytatás már egy teljesen más helyzetből indulhat. A második évad egyik fontos témája az alkotó szerint a kitartás és a túlélés lesz. Vagyis Tomnak már nem azt kell eldöntenie, hogy valóban történik-e valami természetfeletti a szigeten. Most már inkább az lesz a kérdés, hogyan lehet ezek után egyáltalán normális életet élni Widow’s Bayben.

Spoiler: valószínűleg sehogy.

A mellékszereplőkből is sokkal többet kaphatunk

A Widow’s Bay egyik legjobb része eleve az volt, hogy nem kizárólag a főhős körül forgott minden. A sziget lakói pont annyira furcsák, szerethetők és időnként gyanúsak, hogy szinte mindegyikükről megnéznék egy külön epizódot. Amikor Patricia bulit rendezett, vagy épp a maszkos gyilkos elől menekült... Na, azért már önmagában is megérdemelte az Emmyt (és egyébként meg is kapta érte).

A készítő korábban már beszélt arról, hogy a folytatásban szeretnének jobban elmélyülni Bechir, Dale és Rosemary történetében, és több háttérinfót kaphatunk arról is, kik voltak ők azelőtt, hogy a sorozat eseményei teljesen felforgatták az életüket. Dale karakterével pedig biztosan többet találkozunk majd: az őt alakító Jeff Hiller a második évadra állandó szereplővé lép elő.

forrás: Widow’s Bay

De mikor láthatjuk végre?

És itt jön az a rész, ami már kevésbé jó hír: premierdátum egyelőre nincs. Matthew Rhys viszont szeptemberben elárulta, hogy a jelenlegi tervek szerint 2027 áprilisában kezdődhet a második évad forgatása. Ez alapján azért érdemes felkészülni rá, hogy a folytatásra még várnunk kell egy ideig. Jó eséllyel sajnos 2028-ig.

Mivel a Widow’s Bay nem az a sorozat, amit három díszletben és néhány hét alatt felvesznek, a forgatás után az utómunkára is komoly időt kell hagyni. Ráadásul a produkció erősen támaszkodik a helyszínekre, a különleges vizuális elemekre és arra a sajátos, hátborzongató atmoszférára, amitől az első évad ennyire működött.

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